Torna il Rally della Lanterna, Genova ancora protagonista: gli orari e i dettagli della gara

Genova. Anche quest’anno torna l’iconico Rally della Lanterna, giunto alla sua 41esima edizione: le due giornate di gara saranno venerdì 13 e sabato 14 giugno, e il capoluogo ligure sarà nuovamente protagonista.

Genova resterà infatti la sede di partenza e arrivo della gara, con le verifiche tecniche e sportive nella zona dello stadio, a Marassi, dove lo scorso anno era stato istituito il villaggio con conseguenti modifiche a sosta e circolazione. La prima classifica generale sarà stabilita con il riordino notturno in piazza della Vittoria, da dove ripartirà la gara sabato 14 giugno. L’arrivo finale è previsto per le 16.50 in piazza della Vittoria.

Mercoledì 11 giugno si terranno la consegna dei road book e le ricognizioni del percorso, che proseguiranno anche giovedì 12 giugno, il cui pomeriggio sarà dedicato alle verifiche teniche e sportive. Venerdì 13 ancora spazio per le verifiche, seguite dallo shakedown di Sant’Eusebio (ore 8 – 12:30).

Sempre venerdì alle 14:30 la prima vettura transiterà sotto l’arco di piazza della Vittoria per dare il via alla cerimonia di partenza, mentre alle 15:05 è previsto il primo passaggio sulla prova speciale “Sant’Eusebio”, che ricalca il percorso dello shakedown, seguita dai due passaggi sulla “Laccio” inframezzati dal riordino di Torriglia.

L’Appennino ligure sarà dunque uno dei principali protagonisti del Rally della Lanterna, tornato a Genova nel 2024 dopo dieci anni di assenza. Per la classica del rallysmo italiano il Comune di Genova e la Città Metropolitana hanno ultimato i lavori di manutenzione sulle strade che saranno interessate, tra Sant’Eusebio, Laccio, Portello e Brugneto. Le prime due si disputeranno tra il pomeriggio e la serata di venerdì 13.

Sabato 14 due prove storiche saranno invece il palcoscenico della sfida: la Portello tornerà nella configurazione classica, con la celebre inversione nel tratto finale, mentre la Brugneto, con i suoi 24 km, è a oggi una delle prove speciali più lunghe d’Italia.