Rally della Lanterna, le modifiche alle linee Amt in Valbisagno a partire dal 12 giugno

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie di Marassi e di via Montelungo per consentire lo svolgimento del Rally della Lanterna 2025, le linee 480, 482 e l’integrativo i15 modificano il percorso con le seguenti modalità.

Dalle ore 09.30 di giovedì 12 giugno e fino al termine dell’evento

Linee 480 e 482

Direzione Thaon di Revel: i bus, giunti in piazzale Parenzo, proseguono per corso De Stefanis, via Monticelli, piazza Carloforte, corso Galliera, dove riprendono regolare percorso.

Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti al termine di via Moresco, proseguono per via Monnet, via Bobbio, ponte Campanella, lungo Bisagno Istria, dove riprendono regolare percorso.

Dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di venerdì 13 giugno

Linea integrativa i15 (effettua servizio sul percorso Doria-Montelungo 8)

Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti alla fermata Montelungo 3 (c.f. 2287) invertono la marcia ed effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Montelungo 8 (c.f. 2272).

Direzione Doria: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, riprendono regolare percorso.

Le partenze dal capolinea provvisorio di Montelungo 8 saranno posticipate di 8 minuti.