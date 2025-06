Questura, il Siap: “Tre mesi per un passaporto, a Genova troppa importanza all’ordine pubblico”

Genova. “Oggi a Genova, per ottenere un passaporto senza urgenza, si devono attendere in media almeno tre mesi. L’ufficio passaporti di corso Saffi sta ancora lavorando sulle richieste presentate a metà marzo. I cittadini si trovano bloccati per settimane anche solo per viaggi programmati da tempo o per motivi sanitari, e tutto questo non per carenze tecnologiche, ma perché manca il personale necessario per gestire il flusso“.

A denunciarlo è il Siap, tra i maggiori sindacati tra i poliziotti della Questura di Genova e dei commissariati, che “ritiene ormai indispensabile un confronto aperto e risolutivo con l’amministrazione, perché la gestione delle risorse umane della polizia di Stato sul territorio genovese continua a rispondere a una logica sbilanciata, che penalizza gravemente tanto il personale quanto la cittadinanza”.

“Ma la situazione è ancora più complessa – insiste il segretario Roberto Traverso -. Stampare un passaporto richiede in media 15-20 minuti, a condizione che la macchina non si blocchi. Solo la questura è dotata di stampanti funzionanti. Nei commissariati cittadini, al netto di Chiavari e Rapallo, che essendo fuori dal territorio comunale di Genova operano in autonomia, non è nemmeno pensabile immaginare una gestione autonoma della stampa, perché gli organici sono ridotti di almeno il 20-25% rispetto alla pianta organica. Una percentuale grave, che non consente nemmeno di garantire i servizi minimi di apertura al pubblico, figuriamoci potenziare le attività documentali”.

Il Siap, che denuncia questa situazione da tempo, chiede che “il personale disponibile venga distribuito in modo razionale, sulla base delle effettive esigenze del territorio. Ma, purtroppo, ogni volta che arrivano rinforzi o nuove assegnazioni, si sceglie la strada più visbile: rafforzare l’ordine pubblico. Genova è tra le città italiane con il più alto numero di servizi di ordine pubblico, probabilmente seconda solo a Roma. Si tratta di numeri che raccontano un impiego sproporzionato di risorse per la gestione del centro storico, i pattuglioni ad alto impatto, le aggregazioni esterne, e soprattutto, un vero e proprio sistema strutturato intorno al mondo del calcio”.

Traverso rincara le accuse su quest’ultimo punto: “Non ci si riferisce solo al giorno della partita. A Genova, la gestione delle tifoserie comporta una pressione costante sui poliziotti che vengono impiegati. Si arriva a pianificare servizi persino presso gli allenamenti, attività preventive, gestione di spostamenti fuori provincia e mediazione che naturalmente fanno parte della delicatissima specifica attività di polizia ma che a Genova evidentemente viene considerata prioritaria nella scelta dei servizi istituzionali che devono essere garantiti sul territorio”.

Il quadro sarebbe altrettanto critico per quanto riguarda l’ufficio immigrazione: “Oltre 7mila permessi di soggiorno sono in attesa di consegna, e si cerca di recuperare con aperture straordinarie nei fine settimana, sempre su base volontaria e straordinaria. Ma questo non basta: servirebbe personale anche per contattare le persone che devono ritirare i titoli, servirebbe un supporto più strutturato ai canali sociali, servirebbe, insomma, bisognerebbe investire per rafforzare una rete coordinamento efficace. E l’effetto finale è che chi è in attesa di regolarizzazione potrebbe restare sul territorio per mesi senza i requisiti, con ricadute anche sul piano della sicurezza”:

Il Siap, “pur riconoscendo i buoni propositi espressi più volte dal Questore, non può più accettare una linea organizzativa che considera l’ordine pubblico come una priorità, a scapito di tutto il resto. Le poliziotte e i poliziotti che rappresentiamo, oltre a essere sotto pressione, vedono aumentare il malcontento della cittadinanza, che si rivolge a loro per servizi che non riescono più a garantire con un aumento di rischio professionale e disagio che alimenta anche stress lavorativo. Una città sicura non è solo una città presidiata, ma una città dove un cittadino riesce ad avere un documento in tempi ragionevoli, dove un migrante regolare non deve aspettare mesi per un permesso, dove le forze di polizia possono dedicare tempo anche all’investigazione, alla prevenzione vera e alla prossimità. Serve una revisione seria delle priorità”.