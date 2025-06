Pugno in faccia fuori dalla discoteca: ragazzo di 25 anni in codice rosso al San Martino

Sestri Levante. Notte violenta a Sestri Levante, dove fuori da un locale notturno della zona ha avuto luogo un’aggressione che ha visto come vittima un ragazzo di 25 anni colpito al volto da un pugno.

L’episodio si è verificato intorno alle 3.30 del mattino, quando alla centrale del 118 è arrivata la richiesta di intervento. Il giovane è stato trovato in un mare di sangue con traumi provocati da un colpo sferratogli in faccia. Dopo le prime cure, la Croce Verde di Sestri Levante ha optato per il trasporto in codice rosso al San Martino di Genova.

Sul posto anche i carabinieri che stanno ricostruendo la vicenda per capire la dinamica dell’aggressione e le eventuali responsabilità