Strette di mano e amuleti, si è aperto il primo consiglio comunale dell’era Salis: Villa presidente “alla prima”

Genova. Claudio Villa è il nuovo presidente del consiglio comunale di Genova. L’esponente Pd, decano di palazzo Tursi – al quarto mandato – diventa dopo una settimana di tribolazione all’interno della maggioranza la seconda carica dell’aula rossa.

Claudio Villa è passato alla prima votazione ottenendo, con 29 voti a favore e 12 schede bianche, oltre i due terzi dei voti. In base alle dichiarazioni della vigilia, oltre alla maggioranza, lo ha votato il gruppo di Vince Genova, “In nome dello spirito collaborativo”, ha detto il capogruppo Pietro Piciocchi. Non ha votato Villa invece, scegliendo scheda bianca, la consigliera del Pd Monica Russo in dissenso con la scelta della corrente maggioritaria del partito. Vicepresidenti sono stati eletti Francesca Ghio, di Avs, e Nicholas Gandolfo, di Fratelli d’Italia.

Villa si è, sostanzialmente, autoproclamato visto che al momento della votazione stava presiedendo temporaneamente la prima seduta del consiglio comunale dell’amministrazione Salis in quanto consigliere “anziano”, ossia il più votato della lista più votata.

“Ho con me un portafortuna – ha detto Villa, mostrando una castagna d’India appoggiata sullo scranno del presidente – me la regalò mio papà, la porto sempre con me”.

Una sorta di amuleto anche quello che l’ex vicesindaco Pietro Piciocchi, oggi capogruppo di Vince Genova, ha dato in dono al neo vicesindaco Alessandro Terrile: una penna con la scritta “Io faccio miracoli”.

In aula rossa è presente, seduto tra i banchi dell’opposizione, l’ex assessore Sergio Gambino, nella bufera da ieri per l’inchiesta per corruzione della procura di Genova che lo vede indagato. Oggi Gambino si è dimesso da Fratelli d’Italia ma ha spiegato di voler proseguire il lavoro da consigliere comunale.

La seduta si è aperta con l’appello da parte della segretaria generale Concetta Orlando con l’esecuzione dell’inno nazionale, chiesta dal gruppo di Vince Genova. Sorrisi, emozione e fair play nei minuti che hanno preceduto l’inizio della seduta.

Salis è arrivata con qualche istante di anticipo per salutare consiglieri, assessori e dipendenti comunali ed è stata accolta da un applauso dei cittadini che hanno riempito gli spalti dedicati al pubblico.

Dopo aver esaminato la situazione degli eletti si è passati subito alla votazione del presidente del consiglio comunale e agli punti all’ordine del giorno. In attesa del giuramento della sindaca e del suo discorso.

Durante la seduta sono stati eletti anche i membri della commissione elettorale: sono Erika Venturini (lista Salis), Alessio Bevilacqua (Lega) ed Edoardo Marangoni.