Liguria. Qualche rovescio previsto oggi sulla Liguria. Il Limet, Associazione ligure di meteorologia avvisa di prestare attenzione al forte Scirocco che soffierà su gran parte della regione provocando anche mare molto mosso.

Al mattino nuvolosità variabile a tratti più compatta, con deboli pioviggini possibili. A partire dalle ore centrali aumento generale della nuvolosità con piovaschi sparsi ancora possibili mentre sul savonese le precipitazioni saranno a carattere di rovescio e non si esclude qualche isolato fenomeno temporalesco in particolare nella zona del Beigua. Dal tardo pomeriggio i fenomeni andranno esaurendosi ma la nuvolosità resterà ancora presente su gran parte della regione.

Venti tesi da Sud-Est su gran parte della Liguria. Forti dai quadranti meridionali sui versanti padani centro-occidentali.

Mare generalmente molto mosso

Temperature minime stazionarie sulla costa tra +18 e +21° C nell’interno tra +10 e +16° C, massime in lieve calo specie sui settori centro-occidentali sulla costa tra +19 e +24° C, nell’interno tra +17 e +24° C.

Giovedì 5 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso sull’imperiese, parzialmente nuvoloso sul savonese mentre sulle altre province il cielo sarà molto nuvoloso con possibili rovesci più probabili sull’Appennino di Levante. La previsione è ancora incerta. Venti moderati dai quadranti meridionali, mare poco mosso o a tratti mosso, temperature stazionarie.

Venerdì 6 giugno

Ancora giornata incerta con nuvolosità variabile e possibili piovaschi più probabili su settore centro-occidentale. Ventilazione moderata dai quadranti meridionali. Mare generalmente mosso. Temperature stazionarie.