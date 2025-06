Genova. Il transito di un’ondulazione porterà instabilità diffusa sull’Italia settentrionale, con rovesci a carattere temporalesco. Ecco le previsioni di Limet relative alla Liguria per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria, giovedì 5 giugno

Avvisi

Vento forte da sud sui versanti padani del settore centrale, in particolare nelle ore pomeridiane.

Cielo e fenomeni

Già dal mattino rovesci sparsi sul settore centro-orientale della regione, anche a carattere temporalesco più probabile nelle zone interne; maggiori schiarite a levante e soprattutto ponente, dove si avranno cieli da sereni a poco nuvolosi. Nelle ore pomeridiane situazione del tutto simile a quella della mattina, sempre con rovesci a carattere temporalesco sul centro-levante. Generale miglioramento nelle ore serali, anche se permarrà un po’ di nuvolosità tra Genovesato e Savonese occidentale.

Venti

Tra moderati e tesi dai quadranti meridionali, con rinforzi sui versanti padani del settore centrale, in particolare nelle ore pomeridiane.

Mari

Generalmente mosso, localmente molto mosso al largo.

Temperature

Minime stazionarie o in lieve calo a ponente. Massime in calo sul centro-levante, in aumento a ponente, stazionarie altrove. Costa: minime tra 18 e 21 gradi, massime tra 20 e 23 gradi. Interno: minime tra 10 e 19 gradi, massime tra 18 e 24 gradi.

Previsioni meteo Genova e Liguria, venerdì 6 giugno

Avvisi

Ancora forti raffiche da sui sui versanti padani del settore centrale nel corso delle ore pomeridiane.

Cielo e fenomeni

Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi sui settori centro-occidentali, maggiori schiarite invece sull’estremo levante e ponente. Non si esclude qualche breve rovescio sul settore costiero tra il Genovesato occidentale ed il Savonese

Venti

moderati dai quadranti meridionali, a tratti forti sui versanti padani del settore centrale.

Mari

Inizialmente mossi, in scaduta nel corso della giornata fino a poco mossi.

Temperature

Stazionarie

[previsione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti]

Previsioni meteo Genova e Liguria, sabato 7 giugno

Avvisi

Proseguono le forti raffiche da sui sui versanti padani del settore centrale nel corso delle ore pomeridiane.

Cielo e Fenomeni

Giornata del tutto simile alla precedente: attese maggiori schiarite nel corso della serata, in particolar modo a levante. Nuovamente possibilità di brevi piovaschi tra Genovesato e Savonese nel corso della giornata. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi

[previsione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti]