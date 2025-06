Genova. Un piccolo cavo d’onda (una depressione atmosferica) transiterà sul Nord Italia nella giornata di giovedì con piogge e temporali che andranno ad interessare le pianure e l’arco alpino. La Liguria, però, rimarrà ai margini di questo peggioramento con nuvolosità sparsa alternata ad ampie schiarite. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria, giovedì 26 giugno

Cielo e fenomeni

Mattinata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sui tratti costieri. Nuvolosità crescente a partire dalle ore centrali sul medio-ponente con possibili precipitazioni a carattere di rovescio nel corso del pomeriggio e della prima serata sulla Val Bormida/Alpi Liguri e localmente sui restanti settori Padani Occidentali. Nuvolosità sparsa sul centro della regione con possibilità di precipitazioni scarsa. Più asciutto sull’Imperiese costiero e sullo Spezzino con ampie schiarite e locali velature in transito serale.

Venti

Deboli: prevalentemente dai quadranti meridionali su tutti i settori fino a sera. Rotazione ai quadranti settentrionali in serata a Ponente.

Mari

Poco mossi o quasi calmi

Temperature

In aumento nei valori minimi in costa. Pressoché stazionarie nei valori massimi, ad eccezione dell’entroterra di Levante e lo Spezzino. Sulla costa minime tra 20 e 25 gradi, massime tra 25 e 31 gradi. Nell’interno minime tra 11 e 19 gradi, massime tra 22 e 33 gradi

Previsioni meteo Genova e Liguria, venerdì 27 giugno

Cielo e fenomeni

Nuvolosità sparsa in mattinata sui settori costieri centro-orientali, in rapido diradamento entro le ore centrali. Instabilità pomeridiana interesserà parzialmente le Alpi Liguri e l’entroterra di Levante nella seconda metà di pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori fino a fine periodo.

Venti

Deboli a regime di brezza: Dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata, dai quadranti meridionali tra mattinata e tardo pomeriggio.

Mari

Generalmente poco mossi.

Temperature

Stazionarie sul Centro-Levante. In aumento a Ponente e nei versanti padani

Previsioni meteo Genova e Liguria, sabato 28 giugno

Giornata stabile e soleggiata, con qualche cumulo in transito sotto costa al mattino e cieli pressoché sereni nel pomeriggio e in serata. Instabilità pomeridiana possibile sulle cime aAvetane e sulle Alpi Liguri. Venti deboli a regime di brezza. Mari poco mossi o quasi calmi. Temperature in generale aumento con massime diffusamente superiori ai 30 gradi in costa.