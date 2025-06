Genova. Infiltrazioni di aria fresca da est interesseranno il Nord Italia nella giornata di sabato 21 giugno con alcune situazioni temporalesche che potrebbero raggiungere anche la Liguria, specie in serata. Residui temporali nelle aree interne domenica e deciso miglioramento lunedì.

Previsioni meteo Genova e Liguria, sabato 21 giugno

Avvisi

Probabili temporali localmente intensi in serata in transito da nord a sud, con colpi di vento a seguire.

Cielo e fenomeni

In mattinata cielo inizialmente velato con poche nubi sparse specie nelle aree interne. Prima di mezzogiorno aumento della nuvolosità cumuliforme nelle zone interne: primi rovesci su Val Trebbia, Aveto ed Alpi Liguri, assenza di fenomeni altrove. In pomeriggio nubi cumuliformi presenti lungo tutto l’arco appenninico determineranno temporali tra Val Trebbia, Aveto, in parziale sconfinamento verso Fontanabuona e Graveglia. Temporali anche sulle Alpi Liguri e Bormida occidentale; più sporadici i fenomeni, ma non esclusi, sui restanti settori appenninici. Basso il rischio di sconfinamenti costieri. In serata discesa di un groppo temporalesco dalla Pianura Padana verso sud (stramazzo): temporali localmente intensi sui versanti padani dalla Val Bormida orientale verso levante. Sconfinamenti possibili lungo la costa centro-orientale da Savona verso est. Attenzione ai colpi di vento e alle possibili grandinate nella fase più intensa del groppo, specie sui versanti al confine col basso Piemonte. Sul resto della regione fenomeni meno probabili o più isolati.

Venti

Deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio lungo le coste, brusca rotazione a nord in serata con raffiche consistenti prima di mezzanotte specie sui valichi ed i versanti marittimi.

Mari

Calmo o quasi calmo. Brusca accelerazione del moto ondoso in serata specie al largo con l’arrivo del vento da nord.

Temperature

Stazionarie le minime e le massime (caldo afoso). Brusco calo termico in serata. Sulla costa minime tra 18 e 23 gradi, massime tra 27 e 30 gradi. Nell’interno minime tra 12 e 18 gradi, massime tra 26 e 33 gradi.

Previsioni meteo Genova e Liguria, domenica 22 giugno

Avvisi

Nessuno

Cielo e fenomeni

Cielo poco nuvoloso al mattino. Nubi cumuliformi in aumento nel pomeriggio sull’Appennino orientale e le Alpi Liguri con rischio di qualche temporale occasionalmente sconfinante lungo le coste sottostanti. Sul resto della regione poco nuvoloso senza fenomeni.

Venti

Sostenuti da nord tra la notte e il primo mattino, in attenuazione fino a regime di brezza nel pomeriggio.

Mari

Da mosso a poco mosso al largo, stirato sotto costa.

Temperature

In diminuzione specie nei valori minimi, caldo più sopportabile durante il giorno.

Previsioni meteo Genova e Liguria, lunedì 23 giugno