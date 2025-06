Genova. L’alta pressione torna a dominare la scena europea, con l’espansione del promontorio anticiclonico che si ergerà nuovamente tra Spagna e Francia, regalando giornate diffusamente soleggiate e temperature ancora sopra la media. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria, giovedì 19 giugno

Cielo e fenomeni

Giornata stabile e che già dal mattino vedrà la regione pressoché sgombra da nubi. Cieli ampiamente sereni anche nelle ore pomeridiane, con qualche timido cumulo in formazione su Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale.

Venti

Deboli o al più moderati a regime di brezza.

Mari

Da quasi calmo a poco mosso.

Temperature

Stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Costa: Min: +19°C/+26°C – Max: +25°C/+32°C. Interno: Min: +11°C/+18°C – Max: +26°C/+34°C

Previsioni meteo Genova e Liguria, venerdì 20 giugno

Avvisi

Nessuno

Cielo e fenomeni

Giornata lievemente instabile nel settore interno, a causa di un debole raffreddamento in quota che porterà alla formazione di sistemi temporaleschi nell’interno della regione, in particolare su Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale. Altrove cieli sereni in mattinata, velati o nuvolosi dalle ore centrali.

Venti

Deboli o al più moderati a regime di brezza.

Mari

Poco mosso.

Temperature

Stazionarie.

Previsioni meteo Genova e Liguria, sabato 21 giugno

Avvisi

Possibilità di temporali a tratti intensi.

Cielo e fenomeni

Una lieve ondulazione permette l’ingresso di aria più fresca da nord-est, con conseguente sviluppo di temporali già dalle ore notturne sul settore centro-occidentale; miglioramento dal mattino, anche se rimarrà instabile per il resto della giornata con sviluppo di temporali anche intensi e a carattere grandinigeno nell’interno della regione.