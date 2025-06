Genova. Intorno alla mezzanotte, ancora qualche rovescio sparso, in esaurimento prima dell’alba. Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intera regione, fatta eccezione per qualche annuvolamento più consistente nelle prime ore a levante.

Dalle ore centrali del giorno, formazione di nubi cumuliformi sui rilievi delle zone interne e, nel corso del pomeriggio, non si esclude qualche piovasco o breve rovescio associato su Alpi Liguri ed Appennino orientale. Asciutto con cieli sereni o, al più, poco nuvolosi sul resto della regione. In serata, tempo stabile con il transito di qualche sottile velatura a partire da ponente.

Le infiltrazioni di aria più fresca in quota lasceranno immediatamente spazio al nuovo rinforzo anticiclonico sul bacino del Mediterraneo. Pertanto, chiusura di settimana e inizio di nuova caratterizzate da tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulla Liguria.

Venti: nottetempo e al primo mattino, deboli o moderati dai quadranti settentrionali, ma con raffiche fino a tesi o forti sul settore centrale. A seguire e fino al termine della giornata, la ventilazione si disporrà da Ovest/Sud-Ovest, con intensità debole o moderata.

Mari: tra quasi calmo e poco mosso.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Costa: Min: +18°C/+24°C – Max: +26°C/+30°C

Interno: Min: +10°C/+19°C – Max: +26°C/+32°C