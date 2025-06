Alessandro Cavo nuovo presidente di Confcommercio Liguria: “Sostegno alle imprese e infrastrutture”

Genova. Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova, ha assunto la carica di presidente regionale, succedendo a Enrico Lupi, che ha guidato l’associazione fino a oggi.

Accanto a lui, sono stati nominati Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona, come vicepresidente vicario; Sergio Camaiora, presidente di Confcommercio La Spezia, come vicepresidente; Enrico Lupi, presidente di Confcommercio Imperia, come vicepresidente.

Confcommercio Liguria rappresenta migliaia di imprese attive nei settori del commercio, turismo, servizi, trasporti, logistica e libere professioni a livello regionale. Questi comparti costituiscono una parte fondamentale dell’economia ligure, contribuendo in maniera significativa al Pil regionale (stimato intorno al 40%) e offrendo occupazione a circa 200mila lavoratori.

Tuttavia il settore continua a fronteggiare numerose difficoltà. Tra queste vengono ricordati l’aumento dei costi energetici (che grava in particolare sulle piccole imprese), calo dei consumi a causa del rallentamento del potere d’acquisto, burocrazia complessa, carenza di infrastrutture per il trasporto e la logistica.

Confcommercio ha fissato quindi le priorità per il nuovo presidente. Anzitutto richiedere alla Regione Liguria la conferma e l’implementazione di misure di sostegno allo sviluppo delle imprese, anche dell’entroterra, che rappresentano un’importante risorsa per la valorizzazione del territorio e per il contrasto allo spopolamento delle aree interne. Poi, chiedere alle istituzioni interventi costanti ed efficaci per la realizzazione di infrastrutture moderne e sostenibili, indispensabili per sostenere la competitività della regione: “Tra le priorità infrastrutturali – spiega l’associazione – spicca il completamento del Terzo Valico, progetto strategico per migliorare i collegamenti e favorire lo sviluppo del trasporto merci e passeggeri”. E ancora, promuovere iniziative per la sburocratizzazione e per facilitare il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione e incentivare investimenti in formazione professionale e nell’inserimento lavorativo, con un focus sui giovani e sull’adeguamento delle competenze richieste dal mercato.

“Il nostro lavoro sarà indirizzato, in un percorso di continuità, a portare la voce delle imprese liguri alle istituzioni, affinché un settore così importante per l’economia e l’occupazione del nostro territorio venga considerato una priorità nelle scelte strategiche a livello regionale e nazionale”, ha dichiarato Cavo.