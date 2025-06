Presentato lo sportello regionale ligure sulle comunità energetiche rinnovabili

Genova. È stato presentato oggi lo Sportello Regionale sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), promosso da Regione Liguria in collaborazione con l’agenzia regionale IRE SpA. La Liguria è la prima regione in Italia ad attivare, nell’ambito del progetto Renoss, uno sportello regionale one-stop-shop: un punto unico di accesso ai servizi pubblici per semplificare il rapporto con la pubbliche amministrazioni e supportare enti, cittadini e imprese nella creazione di comunità energetiche con informazioni, strumenti e assistenza tecnica.

“Con le comunità energetiche rinnovabili stiamo portando la transizione ecologica nei territori, anche nei borghi più piccoli e nelle aree interne della Liguria – spiega l’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti -. È un cambio di passo: l’energia non è più solo una voce in bolletta, ma diventa una risorsa condivisa, un’occasione concreta di risparmio, innovazione e coesione sociale. Lo Sportello nasce proprio per accompagnare cittadini, imprese e comuni in questo percorso, con strumenti pratici e assistenza qualificata. Ringrazio IRE per il lavoro svolto e per aver messo a disposizione le proprie competenze per attivare questo servizio. Grazie alla rete nazionale Renoss e alla collaborazione con Renael, mettiamo a disposizione competenze e opportunità, inclusi gli incentivi, per trasformare un’idea sostenibile in un progetto reale e replicabile sul territorio”.

“Diamo il benvenuto alla Regione Liguria nella famiglia Renoss, la Rete Nazionale degli One Stop Shop – aggiunge Benedetta Brighenti, Direttrice Generale di Renael -. Questo momento, il primo formale di questo percorso, indica la maturità di questa importante terra capace, con la sua lunga storia in ambito energetico e della sostenibilità, di accogliere un progetto immaginato dal Mase implementandolo, attraverso l’esperienza messa a disposizione dalle agenzie energetiche locali, riunite nella rete nazionale Renael, di cui Ire rappresenta un’eccellenza. I nostri più sinceri complimenti alla Regione Liguria che ha colto quanto indicato dalla direttiva Europa in ambito One stop shop realizzando, tra i primi a livello nazionale, un progetto che ha in sé la forza dell’Europa, della visione strategica nazionale e il pragmatismo del territorio”.

L’iniziativa si inserisce nel progetto nazionale Renoss (Rete nazionale degli sportelli per le comunità energetiche rinnovabili), promosso dal Ministero dell’Ambiente e da Renael (Rete delle agenzie energetiche locali).

Renoss ha l’obiettivo di creare una rete omogenea di sportelli regionali in grado di offrire supporto qualificato e strumenti condivisi su tutto il territorio nazionale. Per tutte le informazioni sarà pubblicata una pagina web dedicata al CER Liguria con contenuti, link utili e una sezione interattiva per richiedere il supporto diretto di IRE tramite un form. Lo sportello sarà arricchito progressivamente con materiali tecnici, percorsi guidati e FAQ.