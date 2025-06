Premio Paganini, selezionati i 24 violinisti che parteciperanno alle fasi finali del concorso

Genova. Il 58° Concorso Internazionale di Violino Premio Paganini entra nel vivo: sono 24 i violinisti ammessi alle fasi finali, in programma a Genova dal 14 al 26 ottobre. Nove i musicisti ammessi di diritto in quanto vincitori di primo, secondo o terzo premio dell’ultima edizione di concorsi appartenenti alla Federazione Mondiale dei Concorsi Internazionali di Musica di Ginevra, il numero più alto di sempre per il Paganini. Gli altri 15 concorrenti sono stati scelti attraverso un rigoroso processo di preselezione dal vivo, che si è svolto tra aprile e maggio a Genova, Guangzhou, Seoul, New York e Berlino.

Le audizioni sono state valutate da una commissione internazionale di altissimo profilo, presieduta dal direttore artistico Nicola Bruzzo e composta da violinisti di fama mondiale: Alexandra Conunova, Andrea Obiso (Genova), Bin Huang (Guangzhou), Min Kim (Seoul), Timothy Chooi (New York) e Natalia Prishepenko (Berlino).

«Abbiamo ascoltato più di cento giovani violinisti provenienti da ogni parte del mondo – spiega il direttore artistico Nicola Bruzzo – Il livello tecnico e interpretativo riscontrato in questa edizione è semplicemente strabiliante, forse senza precedenti. I candidati selezionati hanno mostrato una maturità artistica e una profondità musicale che raramente si incontrano a questa età. Il Paganini si conferma un osservatorio privilegiato sul futuro del violino».

I 24 finalisti si contenderanno il prestigioso Premio Paganini attraverso una serie di prove pubbliche: la Prima Prova Eliminatoria (15-16 ottobre) a Palazzo Tursi, la Seconda Prova Eliminatoria (18-19 ottobre), la Semifinale (22 ottobre) e la Finale (25 ottobre) al Teatro Carlo Felice.

Ecco i nomi dei 24 finalisti, 13 ragazze e 11 ragazzi. L’età media e di 22,3 anni, la violinista più giovane ha 15 anni.

1. ABOUZAHRA MARIAM* – Ungheria/Egitto/Germania

2. ALEXANDER CALVIN – Stati Uniti

3. CHUNG WONBEEN – Corea del Sud

4. DRAGAN SARA* – Polonia

5. FAN HIU SING – Hong Kong

6. FURUSAWA KAORI – Giappone

7. HIRAI MIU – Giappone

8. HOU YIYANG – Cina

9. JIN YEYEONG JENNY* – Corea del Sud

10. KAKIUCHI EMIRI – Giappone

11. KARLS LORENZ* – Austria

12. KIM HYUN SEO* – Corea del Sud

13. KO SOHYUN – Corea del Sud

14. LI JINZHU* – Cina

15. MA TIANYOU* – Cina

16. MAZZON ULISSE – Italia

17. MKRTICHIAN SERGEI – Russia

18. MILENKOVIC TEOFIL – Italia / Serbia

19. NAYA JAIME – Spagna

20. SERINO YUKI – Italia / Giappone

21. SHIM JAKE DONGYOUNG* – Corea del Sud

22. YOSHIMOTO RINO* – Giappone

23. ZHANG AOZHE – Cina

24. ZOU MENG – Singapore

Tutte le info: www.premiopaganini.it