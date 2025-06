Un premio Pulitzer, la più nota booktuber italiana e tanti scrittori a Casarza Ligure per il Premio Fracchia

Casarza Ligure. Un Pulitzer, Andrew Sean Greer, la più conosciuta Booktuber italiana, Ilenia Zodiaco, uno dei giallisti italiani più prolifici degli ultimi anni, Giancarlo De Cataldo. Saranno tutti a Casarza Ligure dal 24 al 29 giugno per il Premio Fracchia, che si svolgerà tra Villa Sottanis e il borgo di Bargone, luogo dove abitò Umberto Fracchia, scrittore a cui è intitolata la manifestazione.

Il tema scelto quest’anno è: Cultura, luogo comune, che si ricollega ai 100 anni di Fiera Letteraria 1925-2025, la rivista fondata da Fracchia, a tiratura nazionale: un luogo di incontro e scambio di idee. In occasione del centenario, il Comune e la direzione artistica hanno voluto riportare in vita la rivista affidandone la cura alla giornalista e docente universitaria Stefania Micaela Vitulli. La rivista è stata anche presentata al Salone Internazionale del Libro a Torino nel padiglione della Regione Liguria. Prestigiose le firme degli articoli: Paolo Verri, Micol Sarfatti, Rosa Matteucci, Frank Boehm, Davide Livermore, Georges & John Simenon, Annika Norlin, Edoardo Boncinelli.

Super ospite Andrew Sean Greer, che sarà protagonista della conferenza di mercoledì 25 giugno a Villa Sottanis, alle 19. Lo scrittore americano, vincitore del Premio Pulitzer per Less, dialogherà con il giornalista ed esperto di letteratura angloamericana Enrico Rotelli su: A cosa serve la letteratura?

L’elenco dei partecipanti è lungo e variegato: Paolo Ruffini, Rosa Matteucci, Matteo Saudino, Francesca Crescentini, Matteo Saudino, Giancarlo De Cataldo, Alessia Gazzola; Sandra Bonzi; Alessandra Selmi; Valeria Locati, Marta Perego, Enrico Galiano.

A curare gli incontri letterari è la giornalista culturale Marta Perego: “Ho voluto costruire un programma che mettesse al centro la narrazione, in tutte le sue forme. Dalla letteratura alla divulgazione, dal giallo d’autore ai racconti che attraversano i social, la cultura oggi si muove tra linguaggi e piattaforme diverse, ma resta, sempre, un modo per leggere il mondo. Abbiamo scelto voci note e nuove, autrici e autori capaci di parlare alla contemporaneità con strumenti narrativi differenti ma un obiettivo comune: raccontare il presente attraverso le lenti della scrittura, dell’ironia, della riflessione. Perché la cultura è anche un luogo da abitare, e come tutti i luoghi importanti deve restare aperto, vivo, accessibile”.

Il programma completo della manifestazione e le informazioni pratiche sono consultabili sul sito ufficiale www.premiofracchia.it

Eventi collaterali

“L’amministrazione è impegnata in un grande lavoro per organizzare una settimana di eventi − racconta la vicesindaca con delega alla Cultura Mirella Biasotti − per fare ciò sono stati pensati molteplici eventi che spaziano dal teatro alla musica, alle presentazioni di libri per ogni fascia d’età, escursioni, street food, aperitivi e cene. Tutto questo in collaborazione con le associazioni del territorio”.

Lo staff organizzativo, tutto al femminile, ha avuto una sponda importante dalle associazioni del territorio: Civ, Osservatorio Meteorologico Raffaelli, Sentieri a Levante, Acli Frugolata di Bargone, Lo Stregatto che si fanno carico degli eventi collaterali (street food, pic nic, trekking eccetera). Perché il Premio Fracchia non è solo libri e letteratura.

Si inizia martedì 24 giugno alle ore 17 a Bargone con un’escursione a cura di Sentieri Levante e Osservatorio Raffaelli; alle 20.30 teatro sotto le stelle: “Oro Nero: l’ardesia tra storia e arte”, a cura di Teatrino Kerè, Teatrovelato e Oddots. Giovedì 26 giugno alle 20 in via Annuti a Casarza Ligure prende il via lo street food: specialità locali, gusti da scoprire ed un’atmosfera tutta da vivere, tra musica e convivialità. Sabato 28 giugno alle ore 19 sul piazzale della chiesa di San Giovanni si tine una grande muscolata. Domenica 29 giugno a Bargone alle 6 concerto all’alba a cura del gruppo Caronte. A seguire colazione con il Casarzotto tra le vie del borgo; alle 8.30 Bargone Trekking a cura di Sentieri di Levante e alle 9.30 yoga nel Giardino di Casa Fracchia; alle 13 nel verde dell’uliveto dal mausoleo Fracchia, pic nic con l’associazione La Fragolata.

A Villa Sottanis sono in programma anche la scuola di scrittura e lettura “Fracchia Storylab” a cura di Stefania Vitulli e “Fracchia Storylab Kids”, laboratorio inventastorie, con Nicoletta Salamone.

La produzione esecutiva della manifestazione è affidata a Flying Donkeys productions srl. Tutti gli incontri sono gratuiti. Aggiornamenti sui canali social dedicati e sul sito premiofracchia.it

Il premio letterario, il vincitore svelato il 29 giugno

A giudicare gli elaborati dei partecipanti al concorso letterario nazionale di cui è responsabile e ideatrice Sabina Desiderato, segretaria comunale, un’apposita giuria composta dalla giornalista Micol Sarfatti, dallo scrittore Gian Andrea Cerone e dall’autrice e content creator Ilenia Zodiaco, che . Il premio si avvale del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. I nomi dei vincitori si conosceranno domenica 29 giugno. Sono previsti premi da 150 a 500 euro. “Oltre 160 candidati hanno inviato le loro opere tra racconti e cortometraggi. Diverse le sezioni del premio: giovani dai 16 ai 25 anni, adulti dai 26 anni, una sezione speciale dedicata alle scuole biennio e triennio superiore, scuole secondarie di primo grado, nonché una sezione dedicata agli universitari delle Facoltà di lettere e di filosofia e la sezione cortometraggi per rendere omaggio a Umberto Fracchia regista, ai tempi, di diversi film muti – spiega Desiderato – a ciò si aggiungono i bellissimi disegni inviati da diverse scuole primarie liguri che, fuori concorso, riceveranno un riconoscimento dal Comune: una pergamena e un buono per materiali didattici. Ci sono state oltre 3.000 visualizzazioni del bando del Premio e ciò ha riguardato anche diversi paesi europei quali Francia, Svizzera, Belgio, Spagna, Portogallo, Germania. La sinergia che si è creata con le scuole liguri che hanno predisposto laboratori di scrittura creativa per gli studenti interessati e la partecipazione degli studenti universitari sottolinea la lusinghiera risposta del territorio con la realizzazione di partenariati del Comune con le istituzioni scolastiche locali, ma non solo. Non sono mancati, infatti, anche istituti scolastici di altre regioni d’Italia (Padova, Palermo,) che hanno voluto prendere parte al Premio. Relazionerò in tal senso, nel corso del pomeriggio nell’evento: “Scuola- Università” dedicato alla partecipazione di studenti, docenti e dirigenti al Premio letterario Umberto Fracchia.

Chi era Umberto Fracchia

Nato a Lucca il 5 aprile 1889, morto a Roma il 5 dicembre 1930, Fracchia è stato uno scrittore italiano che, tra le altre cose, ha fondato la rivista La Fiera Letteraria. La sua biblioteca, che conta circa 4500 volumi e 67 titoli di periodici, è ancora oggi custodita, in base a una convenzione stipulata nel 1982, presso la Civica Biblioteca di Casarza Ligure. La parte più cospicua e interessante del fondo archivistico è invece conservata nella Biblioteca Universitaria di Genova (l’acquisizione del Fondo è stata perfezionata fra il 1980 e il 1982) ed è quella relativa al carteggio costituito da oltre 2 000 lettere riferite a non meno di 300 corrispondenti. Parte di questi materiali sono consultabili on line presso il portale Archivio del Novecento in Liguria.

Dichiarazioni istituzionali

L’assessore alla Cultura della Regione Liguria Simona Ferro commenta: “Il Premio e Festival Letterario Umberto Fracchia è una delle manifestazioni culturali più significative del panorama ligure. Unisce qualità letteraria, valorizzazione del territorio e partecipazione diffusa, in piena sintonia con la visione culturale della Regione. Casarza Ligure e Bargone stanno dimostrando come anche i piccoli comuni possano diventare luoghi di produzione culturale di respiro internazionale. La presenza di un autore del calibro di Andrew Sean Greer, insieme a tante voci del panorama italiano, è la conferma di un progetto che guarda lontano e che merita tutto il nostro sostegno”.

Il sindaco di Casarza Ligure Giovanni Stagnaro dichiara: “Vogliamo rendere omaggio a Umberto Fracchia, le cui origini sono legate al nostro comune, scrittore e intellettuale che ha lasciato un segno indelebile nella cultura italiana. In un momento in cui le risorse sono poche, il nostro Comune ha scelto di investire nella cultura vista come momento di crescita e inclusione. Ciò a riprova che, anche con mezzi limitati, si possono raggiungere grandi traguardi. Grazie alla sinergia con le associazioni e i commercianti, i gruppi di lettura, siamo riusciti a trasformare un’idea in una realtà concreta, e abbiamo dato vita ad un evento di portata nazionale. Tutto ciò è il risultato di un lavoro corale, in cui ogni voce ha contribuito a creare qualcosa di straordinario. Da piccolo Comune a cuore pulsante della cultura, Casarza si è trasformata in un luogo in cui le idee trovano spazio, l’arte si esprime e la letteratura vive. Desidero anche ringraziare in modo particolare la Regione Liguria che è sempre al nostro fianco in occasione di eventi e manifestazioni importanti come questa e ci supporta sempre”.