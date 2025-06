Porto di Genova, Traversi (M5s): “Mentre la destra fa giochini le nomine restano al palo”

Liguria. “È dal 30 agosto del 2023 che a Genova l’autorità portuale è senza presidente. Quasi due anni di ingiustificabile stallo nonostante i proclami del governatore Bucci, che afferma di aver approvato la scelta in 12 minuti e che ora fa il preoccupato sui ritardi. Le vicissitudini giudiziarie genovesi le conosciamo tutti, ma questi ritardi, che non riguardano solo lo scalo portuale genovese, sono figli di giochini di bassa fattura politica tutti interni alla maggioranza di centrodestra. Che con Lega e Salvini da una parte e alleati di Fdi e Fi dall’altra, giocano col tabellone del Risiko portuale italiano per i propri tornaconti “.

Così, il deputato M5S Roberto Traversi, già sottosegretario al Mit con il Governo Conte 2, che poi aggiunge: “Ricordo alla destra che il sistema dei porti italiani non è affatto un gioco, e che le autorità portuali senza guida sono un danno enorme per il paese. L’ennesimo, in tema di trasporti, messo in fila dal governo Meloni”.

“Anche ora che il dl Infrastrutture entra nel vivo, proseguono scaramucce e piccole frizioni interne alla maggioranza. La piantino di giocare, e diano guide solide ai nostri porti, magari evitando almeno per una volta il ricorso completo all’amichettismo. Di tempo se n’è perso troppo”, conclude il pentastellato.