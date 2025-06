Concessioni portuali, Salis: “Legittima preoccupazione dei sindacati, immobilismo per le liti nel centrodestra”

Genova. “Le preoccupazioni dei sindacati sull’incertezza attorno alle concessioni per i terminal portuali sono legittime, ma non solo. Questo immobilismo che va avanti è da un tempo inaccettabile ha prodotto conseguenze devastanti sia nei rapporti tra i soggetti del porto, sia per il futuro dei lavoratori, come stiamo vedendo in questi giorni. Ed è un immobilismo che ha un’origine prettamente politica”.

Così la sindaca di Genova Silvia Salis, a margine del convegno sull’imprenditoria femminile al porto antico, parla della situazione di stallo in cui versa l’autorità portuale di Genova e delle incertezze sulle concessioni – in particolare del Genoa Port Terminal del gruppo Spinelli – per cui a oggi è fissata una scadenza al 30 giugno.

“L’immobilismo – continua Salis – lo sappiamo tutti, nasce da un disaccordo totale tra Lega e Fratelli d’Italia su quelle che sono le nomine nei vari porti, siamo ancora fermi perché stiamo aspettando che loro decidano in che modo il loro equilibrio interno può soddisfare le esigenze dei partiti”.

Il comitato portuale che avrebbe dovuto tenersi oggi, giovedì 12 giugno, aveva all’ordine del giorno la proposta di proroga delle concessioni fino al 31 luglio 2025. E’ possibile che il nuovo commissario Matteo Paroli, entrando in carica il 16 giugno, possa convocare immediatamente una nuova riunione. Ma tra i temi c’è anche lo stesso comitato portuale, il cui rappresentante di Città metropolitana Davide Maresca, è stato nominato dal centrodestra al fotofinish prima delle elezioni comunali a Genova. Con la vittoria della sindaca Salis il suo ruolo è in forse. “La nomina è ovviamente una questione che stiamo considerando”, si limita a commentare Salis.