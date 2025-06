Genova. Sono 77 gli appuntamenti in cartellone per Porto Antico Estate Spettacolo 2025, la rassegna estiva che per il 26esimo anno anima la città con nomi di primo piano della scena nazionale e internazionale. O

rganizzata da Porto Antico di Genova Spa, che ne cura la regia complessiva, registra quest’anno un balzo in avanti, in termini numerici totali, con un totale di 77 appuntamenti, di cui 32 all’Axpo Arena del Mare, 30 in Piazza delle Feste e 14 all’Isola delle Chiatte. A

d arricchire la programmazione, che, come di consueto, riunisce le proposte artistiche dei più importanti festival musicali del territorio e non solo, da segnalare il debutto dei nuovi Altraonda Festival e Santissima Festival, accanto ai consolidati Live in Genova Festival, Balena Festival, Gezmataz, Ridere d’agosto… ma anche prima, Mojotic Festival, Palco sul Mare Festival, Porto

Live Tribute Fest, Porto Antico Prog Fest e Sea Stories Festival.

Il cuore pulsante della rassegna sarà la location affacciata sul mare, la Axpo Arena del Mare: lo spazio di sempre si presenta quest’anno con un nuovo nome grazie alla sponsorizzazione di Axpo e che vede confermata la nuova capienza di 6000 spettatori – tutt’altro che banale avere uno spazio per spettacoli così ampio nel cuore della città, in un contesto altamente scenografico e di assoluta praticità perché facilmente raggiungibile anche a piedi e con i mezzi pubblici – la Axpo Arena del Mare si presenterà con alcune importanti novità strutturali: un nuovo maxischermo che consentirà una migliore visione del palco anche da distante, allestimenti rinnovati per l’area ristoro, in generale con una maggiore cura dei dettagli e soluzioni pensate per rendere l’esperienza del pubblico ancora più coinvolgente, comoda e accessibile.

La rassegna, dopo il prologo del Sua Festival – Teatro del Dialogo, concluso il 22 giugno, apre ufficialmente il 28 giugno, andrà avanti fino al 29 agosto, e come di consueto si articolerà su tre differenti palcoscenici:

“Porto Antico Estate Spettacolo – sottolinea il presidente Mauro Ferrando – si conferma luogo di eccellenza dell’estate in città, per i genovesi e per i turisti. Siamo un caso unico in Italia per la bellezza dei luoghi, per la capacità di gestire il primo “multiteatro” all’aperto con tre spazi contigui per gli spettacoli utilizzabili contemporaneamente, e di rinnovarsi ogni anno con nuove proposte ad affiancare rassegne consolidate. E’ un lavoro di regia e di scouting che potremmo svolgere con ancora più efficacia se potessimo disporre di spazi con capienze più ampie, come ci viene richiesto da tempo da alcuni promoter e segnalato direttamente da alcuni artisti. Voglio ringraziare tutte le agenzie e i promoter che si sono alternati, da 25 anni a questa parte e che hanno reso EstateSpettacolo un punto fermo nel panorama musicale estivo del nostro Paese. Nel ricordare che oggi si celebra il 60° anniversario del concerto dei Beatles al Palasport, confido che questa necessità possa essere argomento di una profonda riflessione per rendere Genova una meta di primo piano per questo segmento turistico tutto l’anno. I dati che presentiamo oggi sono già molto positivi, le potenzialità ci sono”.

“La forza di EstateSpettacolo sta nella poliedricità e nella centralità delle sue location – è il commento di Luisella Tealdi, responsabile dell’Ufficio Eventi di Porto Antico di Genova – che ci consentono di articolare con la massima varietà il nostro programma: un esempio emblematico è la serata del 16 luglio, quando avremo Lazza all’Axpo Arena del Mare e contemporaneamente Shamzy in Piazza delle Feste, mentre sull’Isola delle Chiatte andrà in scena La Leggenda del Pianista sull’Oceano. La programmazione multipla ci accompagnerà in molte occasioni e ci consentirà di proporre nella stessa serata la musica dei boomer e quella dei millennial, gli one man show, il musical e la prosa, il jazz e i cantautori”.

“Lo sguardo a tutte le generazioni di questo programma importante è il segno di una progettazione inclusiva e capace di coinvolgere tutti – commenta Giacomo Montanari, assessore alla cultura del Comune di Genova – Credo che la qualità degli appuntamenti in cartellone sarà l’elemento capace di mettere a sistema il valore straordinario dei luoghi, come il nostro Porto Antico, con la valenza artistica della musica e degli spettacoli. Voglio anche sottolineare l’importante studio condotto sulle valutazioni di impatto di queste attività: credo sia fondamentale, oggi, interrogarci con attenzione su come ciò che proponiamo a livello culturale lasci un segno sui territori interessati. Sapere che la ricaduta economica si accompagna alla dimensione di valore culturale delle attività conferma che questo tipo di attività svolgono per la comunità dei cittadini un duplice e irrinunciabile scopo: sostengono le attività e sviluppano positivamente intrattenimento e valore artistico”.

La presentazione di oggi è stata l’occasione per illustrare alcuni dei dati più significativi emersi dall’indagine sull’impatto economico di Porto Antico EstateSpettacolo 2024 condotta dal Centro Studi Diagramma per comprenderne caratteristiche, comportamenti e abitudini. L’impatto economico sulla città è stato calcolato in 1.650.000 euro, dove il 35% è stato rappresentato dal pernottamento e il 65% dalla ristorazione.

Il programma, festival per festival e altri eventi

Altraonda Festival di Ops Eventi, la nuova realtà formata da Alessandro Orlando, Luca Pietronave e Nicolò Sasso, con grandi esperienze alle spalle nei festival e negli spettacoli più disparati apre il 28 giugno la stagione di Axpo Arena del Mare con Lucio Corsi e il suo tour “Estate 2025”, domenica 29 arriva Enrico Brignano con lo spettacolo “Bello di mamma” per proseguire poi a luglio, domenica 6, con una serata che ospiterà Ok Giorgio + Pop X + le Feste Antonacci realizzata in collaborazione con Balena Festival. Poi altre quattro date: venerdì 11 Brunori Sas con “L’albero delle noci Tour Estate 2025”, sabato 12 Diodato con “Diodato Estate 25”, domenica 13 Anna in “Vera Buddle tour” lunedì 14 con il ritorno degli Europe, mercoledì 16 sarà la volta di Lazza con “Locura Summer Tour 2025” per finire sabato 19 con Gue + Izi + Lacrim, in collaborazione con Hip Hop Festival.

Sono firmate dal Teatro Verdi di Montecatini Terme le serate tra musica, comicità e divulgazione dell’Axpo

Arena del Mare del 30 giugno con Michel The Show Live in Orchestra, tributo a Micheal Jackson e di giovedì 10 luglio con Barbascura X in “Sono qui per caos – Racconto scientifico sull’assoluta casualità dell’esistenza”. Il 16 ci si sposta in Piazza delle Feste per Shamzy in “Testa di Caos”.

Si ritorna all’Axpo Arena del Mare martedì 22 con Edoardo Bennato e il suo “Sono solo Canzonette Tour 2025” e giovedì 31 con la comicità di Max Angioni in “Anche meno”.

Sempre all’Axpo Arena venerdì 1° agosto è di scena Gianluca Gotto con “Le tre vie del benessere”, il suo nuovo talk dedicato all’Ayurveda, l’antichissimo sistema di conoscenze che insegna a prevenire e curare i malesseri del corpo, della mente e dello spirito, sabato 2 arriva Paolo Ruffini con lo spettacolo speciale “Din Don Down”, domenica 3 si chiude con Abba Dream Tribute.

Mercoledì 2 luglio sbarca Live in Genova Festival di Duemilagrandieventi con il primo sold out di Axpo Arena del Mare: Antonello Venditti con “Notte prima degli esami 40th Anniversary”; Live in Genova prosegue martedì 15 luglio con Nayt e il suo “Nayt Live 2025”, mentre venerdì 18 luglio a salire sul palco sarà il sempreverde Nino D’Angelo con il tour “I miei meravigliosi anni ’80”.

Sei gli spettacoli di Balena Festival, regno della musica indie italiana e internazionale, organizzato da Aluha. Si debutta, sempre ad Axpo Arena del Mare, mercoledì 2 luglio con gli Afterhours in “Ballate per piccole iene”, giovedì 3 Psicologi con “Diy Summer Tour 2025”, venerdì 4 Baustelle, sabato 5 ritorna il seguitissimo Teenage Dream. Si riprende poi il 25 luglio con Tananai in “CalmoCobra Live Estate 2025”, il 26 con Fast Animals and Slow Kids in “Fask Tour Estivo 2025” per chiudere il 27 con la travolgente call to action di Voglio tornare negli anni ’90.

Getzmataz, la storica e principale rassegna jazz genovese, torna con due concerti a ingresso gratuito, che sono parte integrante del progetto triennale “Orizzonti musicali: suoni, visioni e contaminazioni” sviluppato da Gezmataz e incentrato sulla fusione tra le culture e sulle connessioni e commistioni fra i diversi popoli: sabato 5 luglio in Piazza delle Feste sarà dunque di scena la formazione Je t’Appelle, composta da Bayan Rida (oud e voce), Marco Tindiglia (chitarra), Salah Namek (violoncello) e Marco Fadda (percussioni). Domenica 6 luglio, sempre alla Piazza delle Feste, in quartetto Estuarium formato da musicisti di fama internazionale come Oriol Marès (clarinetto), Talal Fayad (oud), Thodoris Ziarkas (contrabbasso) e Lucas Zegrí (percussioni).

Nutrito il calendario di “Ridere d’Agosto … ma anche prima”, la rassegna firmata Teatro Garage. A salire sul palco di Axpo Arena del Mare I’8 luglio saranno i Bruciabaracche con “Boomers”, uno spettacolo dal titolo inequivocabile, ci si sposta poi in Piazza delle Feste il 10 per Andrea Carlini con “Il mio Luca” il 13 per Gianmarco Tognazzi e Trio con “Paul McCartney e i Beatles – Due leggende”, il 17 per Andrea Di Marco con “Spettacolo bellissimo”, il 19 per i Doc in concerto a favore della Fondazione Gigi Ghirotti con “Come passa il tempo… (la musica lo racconta)” e il 20 per Luca Ward con “Il talento di essere tutti e nessuno”. Si torna all’Axpo Arena del Mare il 23 luglio con Vincenzo Schettini in “La fisica dell’estate” per chiudere la rassegna il 30 luglio con i Pirati dei Caruggi in “Ti veddiae che rie”.

Sempre all’Axpo Arena si ride anche il 9 luglio con i ritmi incalzanti di Andrea Pucci e il suo “Amo l’estate”.

Buio Pesto in concerto a Piazza delle Feste con “30 Tour 2025” venerdì 4 luglio, evento a ingresso libero per celebrare i 30 anni di carriera, uno show che ripercorre, con canzoni, video e immagini la storia musicale della band, che li ha portati a numeri da record mai raggiunti prima in Liguria e tanti successi musicali e cinetelevisivi in tutta Italia.

Data unica ad Axpo Arena del Mare per il Mojotic Festival, lunedì 21 luglio con Public Image Ltd di John Lydon in “This is not the last tour”.

Nella stessa data anche il tradizionale concerto della Filarmonica Sestrese & Friends, quest’anno sarà “180 anni in musica, un viaggio senza fine” a ingresso libero, in Piazza delle Feste.

La 30ª edizione di Palco Sul Mare Festival 2025, organizzato da Ass Gratia Artis, prende il via con Vinicio Capossela che giovedì 24 luglio approda alla Axpo Arena del Mare con “Sirene”, il suo nuovo spettacolo estivo.

Si prosegue in Piazza delle Feste il 29 luglio con The Zena Soul Syndicate in “We are back”, il 30 con Lolita + dj A. Biagini e dj F. Valenza in “Love 80” e si chiude il 31 con Paola Azteni, Pamela, Massi, Laura Mars e Stephanie Riondino in “Donne incanto”

Domenica 27 luglio Fondazione Carige presenta il Gran Gala del Jazz con John Patitucci, Dado Moroni, Joey Calderazzo, Christian Meyer, direzione artistica di Zenart Management; un imperdibile appuntamento a ingresso libero per gli appassionati di jazz.

Da Black Widow Records arrivano come sempre due format dedicati al rock: Porto Live Tribute Fest sarà sul palco di Piazza delle Feste venerdì 1° agosto con Lex and The Skinwater (Southern Rock Tribute), H-Elp (Emerson, Lake & Palmer Tribute), Garybaldi Serenade (Tributo a Bambi Fossati) e Rush la Villa Strangiato (Tributo ai Rush). Il Prog Fest si articola sulle due serate successive, il 2 agosto con Goblin Legacy, The Trip, Presence e Arpia, il 3 con Aliante, Furio Chirico’s The Trip e L’Uovo di Colombo.

Tre le date, tutte già sold out, del Santissima Fest, seconda new entry di EstateSpettacolo 2025, con Sayf & Genovarabe, dal 23 al 25 luglio in Piazza delle Feste; una delle voci più fresche e potenti della scena urban nazionale, l’artista rivelazione che sta conquistando l’Italia.

Isola delle Chiatte sarà come sempre il naturale palcoscenico per Sea Stories Festival di Igor Chierici e Andrea Cicolella, giunte quest’anno al traguardo della decima edizione. Si susseguiranno alcuni spettacoli storici dell’originale rassegna teatrale: il 16 e il 18 luglio La leggenda del pianista sull’Oceano, il 22 e il 26 agosto La Tempesta nel regno di Ariele, il 23 e il 25 agosto Passaggio a Nord Ovest. II 27 agosto sarà la volta di Notturno par mer, con due spettacoli, alle 19.30 e alle 21.30, per arrivare al gran finale di Moby Dick la leggenda con il gruppo Taiko giapponese Kyo Shin Do il 28 e 29 agosto.