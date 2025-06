Spettacoli, l’estate di eventi del Porto Antico “vale” per Genova 1,6 milioni di euro

Genova. Un mare di numeri durante la presentazione del cartellone di eventi Porto Antico Estate Spettacolo 2025, questa mattina, sul palco della Axpo Arena del Mare – una delle tre location insieme alla Piazza Delle Feste e all’Isola delle Chiatte – durante la quale è stata presentata anche un’indagine sulle ricadute economiche che la rassegna ha avuto nel 2024.

Oltre, quindi, ai 77 appuntamenti previsti tra festival musicali, teatro, comicità e altre iniziative, si è parlato dell’impatto sulla città, calcolato in 1,6 milioni di euro.

“L’indagine – ha spiegato il direttore generale di Porto Antico Vincenzo Monaco – è stato condotta dal Centro Studi Diagramma per comprenderne caratteristiche, comportamenti e abitudini del pubblico, è stata condotta attraverso 3.083 interviste delle quali 2.254 face-to-face e 829 telefoniche con un margine di errore del 2%”.

Nei 39 spettacoli del mese di luglio presi in analisi, con 60mila partecipanti sulle 3 location, il 41% ha partecipato agli eventi in gruppo, il 37% in coppia, il 15% in famiglia, l’8% da solo.

Per quanto riguarda le macro-classi di età, il 54% appartiene agli over 40, il 46% agli under 40; prevalenza delle presenze femminili con il 59%, maschili al 41%. La provenienza è al 70% dall’area metropolitana di Genova, il 12% dalla Liguria, il 18% da fuori Liguria, e l’1% dall’estero. Di questi il 94% è venuto appositamente per gli spettacoli, solo il 6% per altri motivi.

Per chi arriva da fuori il trasporto preferito è l’auto per 1’84% degli intervistati, il 9% ha utilizzato il treno, l’1, 1% i bus a lunga percorrenza e lo 0,8% l’aereo. Il 19% ha dormito almeno una notte a Genova e dintorni di cui il 73% in strutture a pagamento, con una spesa media di 59 euro (che va dai circa 116 per una notte in albergo ai 16 per una notte in campeggio).

Il 36% dei partecipanti ha consumato un pasto, con una spesa media di 36 euro, il 43% ha effettuato consumazioni al bar per una spesa media di 16 euro. L’impatto economico sulla città è stato calcolato in 1.650.000 euro, dove il 35% è stato rappresentato dal pernottamento e il 65% dalla ristorazione.

“I risultati di questa indagine – spiega il presidente di Porto Antico Mauro Ferrando – confermano la capacità di volano economico degli spettacoli e degli eventi effettuati per le altre attività come congressi, fiere, real estate che ci spinge a cercare una sempre maggiore collaborazione con la città e con tutte le istituzioni per un’attività di promozione coordinata sempre più estesa a livello nazionale e internazionale. Appare evidente in merito una riflessione sulla mobilità”.

Alla presentazione del cartellone e dell’indagine su Porto Antico Estate Spettacolo anche l’assessore alla Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari: “Con i Rolli Days siamo stati tra i primi a cercare di quantificare l’impatto economico e sociale di un evento culturale, per questo sono felice che sia stata effettuata quest’analisi – ha detto – i dati spesso sembrano asciutti ma ci danno una finestra sulla realtà, e la realtà è che noi oggi facciamo tanto e possiamo fare molto di più. Quando parliamo di cultura parliamo di qualcosa di cui non solo la città non vuole fare a meno ma di qualcosa che produce sviluppo”.