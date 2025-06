Porti di Genova e Savona, Natale e d’Angelo (Pd): “Senza guida stabile, danno all’economia della Liguria”

Genova. “A settembre saranno 2 anni che i porti di Genova e Savona sono senza una guida stabile. Il quarto commissariamento in 22 mesi giunge con la novità dell’azzeramento del Comitato di Gestione, che esclude da ogni processo decisionale la voce delle Istituzioni locali, in spregio al principio generale della legge 84/1994. Da mesi chiediamo al Governo di ripristinare la normalità della governamce nel primo porto d’Italia. Da mesi emerge solo l’incapacità del centrodestra di prendere decisioni”. Lo dichiarano Davide Natale segretario PD Liguria e Simone D’Angelo segretario metropolitano PD Genova.

“Senza Presidente, Segretario e Comitato di Gestione, i porti liguri rimarranno ingessati, con tutti i problemi sul tavolo destinati a rimanere irrisolti a cominciare dal nuovo piano regolatore portuale di cui si favoleggia da due anni senza alcun concreto passo avanti” proseguono.

“L’economia del mare e lo sviluppo di Genova e Savona non possono attendere le liti nel centrodestra che paralizzano le nomine dei presidenti, e ipotecano il futuri dei cittadini e dei lavoratori della Liguria.In una fase in cui servirebbe una forte condivisione tra Istituzioni, lavoratori, imprese ed enti locali – concludono – Salvini e Rixi scelgono la via dell’accentramento, escludendo ogni confronto. Ne prendiamo atto, consapevoli purtroppo che questa strada porterà solo all’incremento di conflitti e di ricorsi”