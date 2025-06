A Voltri apre Janua Algor, il nuovo polo avanzato per la logistica del freddo

Genova. Un nuovo polo avanzato per la logistica del freddo che punta a diventare il riferimento unico per l’intera filiera genovese, ma anche per moltissime aziende liguri e italiane. Si tratta del nuovo centro che Janua Algor, azienda leader del settore, ha inaugurato ufficialmente oggi in via Ovada nell’entroterra di Voltri alla presenza della sindaca Silvia Salis (che ha rotto il ghiaccio con un martello), di rappresentanti delle istituzioni e diversi imprenditori.

Il polo logistico, posizionato in un’area strategica, su una superficie totale di 1.600 metri quadrati, dispone di magazzini refrigerati di ultima generazione per la conservazione ottimale delle merci fresche e surgelate, assicurando il mantenimento della catena del freddo con rigoroso controllo delle temperature.

Grazie all’implementazione di software avanzati per la gestione delle merci e servizi integrati ad alto valore aggiunto che possono contare sull’apporto dell’intelligenza artificiale, Janua Algor (che fa parte di Medov Group di cui è presidente Giulio Schenone e partecipata da Matras Foods di cui è presidente Marco Vassallo) garantisce ai propri clienti una significativa ottimizzazione dei processi e del business.

“Questo polo nasce da un costante aumento della domanda per questo tipo di servizi – spiega Guido Raso, amministratore delegato di Janua Algor – si trova in una zona strategica: vicino al terminal container più grande del nord Italia, Psa Genova Pra’, ma anche all’uscita autostradale, e all’aeroporto Cristoforo Colombo. La posizione unita all’offerta di sistemi altamente innovativi e sostenibili ci permette di rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze di un mercato in continua crescita. Si tratta di un servizio specializzato che qualifica la nostra città e si pone al servizio di moltissimi operatori portuali”.

Guido Raso, amministratore delegato di Janua Algor

Il nuovo polo offre una gamma completa di servizi personalizzati di logistica integrata, tra cui: picking per box, repacking, deposito merci non conformi, labelling, assistenza packing con raccolta e raggruppamento secondo specifiche per spedizione su richiesta, trasporto merci a temperatura controllata e resa al cliente, ventilazione, cross docking, trasbordo merci da camion a camion e da contenitori a camion, pallettizzate e alla rinfusa, trasporto con ritiro container congelati dal porto e reso del vuoto.

“Quella con Psa sarà una delle prime sinergie che abbiamo messo in atto, ma contiamo di offrire i nostri servizi a una vasta platea di clienti – aggiunge Giulio Schenone, amministratore delegato di Medov -. Abbiamo avvertito che c’era una domanda crescente. Non siamo gli unici, ma probabilmente le strutture che ci sono oggi sul mercato o sono sature, quindi non hanno spazi di ulteriore crescita, o sono lontane o magari obsolete”.

“Oggi possiamo contare su dieci risorse che operano all’interno della struttura – continua Raso – ma anche su un indotto di almeno trenta operatori. Il nostro obiettivo è incrementare ulteriormente la parte occupazionale, aumentando anche la gamma dei servizi offerti che garantiscono ai nostri clienti qualità, sicurezza ed efficienza”.

Per un’offerta ancora più verticale e un supporto completo in ogni fase del processo, Janua Algor integra la propria rete di assistenza con servizi business come il magazzino doganale privato con assistenza merci all’estero, deposito fiscale ai fini Iva, assistenza sanitaria per le merci, inventario merci in giacenza e invio stock mensile con giacenze magazzino, controllo allo scarico e cernita prodotti, controllo scadenza prodotti su richiesta, possibilità di allacciare alla corrente contenitori/furgoni per preservare la catena del freddo alimentare, consulenza individuale e ingegnerizzazione dei processi.

“Un ulteriore elemento distintivo della nuova struttura, per la cui progettazione, in questa fase iniziale, sono stati investiti 2,5 milioni di euro prevedendo di destinare altri 6 milioni in futuro – conclude Raso – è l’attenzione alla sostenibilità ambientale: il polo è stato progettato adottando tecnologie innovative che consentono un importante risparmio energetico e una drastica riduzione dell’impatto ambientale. L’azienda è dotata di numerosi pannelli solari che limitano il consumo energetico e rendono le attività del magazzino più sostenibili”.