Lite per gelosia in via Assarotti, interviene la polizia: un uomo in ospedale

Genova. Una lite per gelosia è degenerata in violenza mercoledì pomeriggio in via Assarotti.

Stando a quanto ricostruito un uomo ha visto l’ex compagna in un negozio con il nuovo fidanzato e ha reagito con violenza, aggredendo lui sotto gli sguardi sconvolti della donna e dei passanti.

Qualcuno ha alla fine chiamato la polizia, e sul posto sono intervenute le volanti che hanno riportato la calma. Presente anche un’ambulanza della Croce Blu che ha accompagnato il ferito in codice giallo al Galliera.