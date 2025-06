Politica, Renzi: “A giugno a Genova l’assemblea nazionale di Italia Viva”

Genova. “Non casualmente”. Così Matteo Renzi sulla sua newsletter si riferisce alla decisione di tenere in questo mese di giugno 2025 l’assemblea nazionale di Italia Viva a Genova. “Nei prossimi giorni arriverà la convocazione”, continua il leader di Iv, senza fornire ancora una data precisa, ma rilanciando quella della prossima Leopolda, la convention del partito centrista (3-5 ottobre).

Non casualmente, certo. Renzi si riferisce senza dubbio alla vittoria di Silvia Salis alle comunali, vittoria arrivata al primo turno anche grazie al 2,4% di quel “listone riformista” in cui sono confluiti sia esponenti di Italia Viva sia di Azione (oltre ad altre figure civiche). L’unione dei due partiti è stata una delle principali differenze rispetto alle regionali dell’autunno scorso, quando Renzi aveva deciso di non sostenere il candidato del centrosinistra Andrea Orlando.

Ma non casuale è pure l’annuncio dell’assemblea nazionale arrivato oggi. Proprio in queste ore, nell’ambito dei ragionamenti sulla futura giunta Salis, uno dei punti critici è proprio la possibilità che ci sia spazio anche per Arianna Viscogliosi (coordinatrice genovese di Iv), arrivata terza nella lista Riformiamo Genova e quindi non eletta in consiglio comunale, oppure di un’altra figura renziana di sesso maschile.

Salis prima del voto aveva espresso la volontà di rappresentare in giunta tutte le forze della coalizione ma negli ultimi giorni gli equilibri si sono complicati e l’ingresso nella squadra di un esponente di Italia Viva, per giunta non premiato alle urne, non è più così scontato.