Plogging ai Giardini del Tritone a Sturla: sport e ambiente insieme per pulire Genova

Genova. Unire il movimento fisico alla tutela del territorio: con questo spirito si è svolta ieri a Genova una partecipata “plogging session” ai Giardini del Tritone presso il quartiere Sturla, promossa da Axpo Italia e dalla sua società per l’energia domestica Pulsee Luce e Gas, in collaborazione con AMIU Genova, Impresa e Sport ed ERICA Soc. Coop. e con il patrocinio del Comune di Genova. L’iniziativa fa parte anche degli eventi della campagna europea Let’s Clean Up Europe. Un’iniziativa concreta per promuovere sostenibilità, cittadinanza attiva e responsabilità ambientale.

Una trentina di plogger, tra cui un’ampia rappresentanza di dipendenti di Axpo Italia della sede di Genova e Giulia Giannini dell’Ospedale Gaslini hanno risposto all’invito e, dopo i saluti di Federico Bogliolo, Presidente del Municipio IX Levante, un breve briefing e la suddivisione in squadre, in circa un’ora e mezza hanno raccolto nei Giardini del Tritone e dintorni 60,85 chili di rifiuti (oltre 2 kg a testa in media!!), tra lattine, bottiglie di vetro, mozziconi, pacchetti di sigarette, moltissimi imballaggi in plastica e persino alcuni ingombranti che sono stati fotografati e prontamente segnalati all’Amiu Genova. Al termine gli organizzatori hanno pesato i materiali che sono poi stati rigorosamente suddivisi: in dettaglio sono stati raccolti e avviati a riciclo 7,85 kg di carta, 10,77 kg di plastica, 12,39 kg di vetro, 6,31 kg di lattine, 6,67 kg di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e 16,86 kg di rifiuto indifferenziato evitando così l’immissione in atmosfera di oltre 105 kg di CO2. La giornata si è conclusa con la premiazione simbolica delle squadre che hanno raccolto più rifiuti.

Il plogging (dallo svedese plocka upp e inglese jogging) è un’attività che unisce la corsa alla raccolta dei rifiuti, ed è diventato sempre più popolare negli ultimi anni grazie alla capacità di unire la passione per lo sport alla sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale. Da quattro anni in Italia si svolge il campionato mondiale di plogging, che ha visto Genova ospitare l’edizione 2023, per una disciplina in sempre più rapida ascesa.