Playout, Salernitana-Sampdoria LIVE (0-1): blucerchiati avanti all’intervallo

SALERNITANA-SAMPDORIA 0-1 (37′ Coda)

Secondo tempo

Il gol di Massimo Coda è tra i più pesanti della stagione della Sampdoria, che conduce in vantaggio alla ripresa in un ritorno playout dal clima infuocato. La Salernitana si è vista annullare il vantaggio con Ferrari per un tocco di mano e, da quel momento, è calata. Ne hanno approfittato i blucerchiati che poi interpretano con coraggio e voglia di raddoppiare l’ultima parte di primo tempo. Nel complesso un buon approccio alla gara da parte degli uomini di Evani. A breve il secondo tempo più importante della stagione della Samp,

45’+5′ Finisce il primo tempo: la Samp conduce 1-0 e deve difendere un parziale di vantaggio di tre reti.

45’+4′ Ferrari spazza via una palla che avrebbe consentito a Coda di depositare in rete un pallone che avrebbe praticamente chiuso i giochi. Samp in fiducia. Salernitana in confusione.

45′ Cinque minuti di recupero.

37′ Gol della Sampdoria! Coda! Cross dalla destra che permette a Meulensteen di spizzare per il numero 9 che spedisce in rete con un gran tiro al volo. Un gol pesante che avvicina i blucerchiati alla salvezza

33′ Salernitana in vantaggio con Ferrari che sul calcio d’angolo ha depositato in rete sulla mischia: l’ex della gara tocca però con il braccio e dopo il controllo VAR la rete viene annullata.

32′ Bravo Veroli a contrastare Raimondo ed evitare ogni pericolo in corner.

30′ Occasione Sampdoria! Tiro di Ronaldo Vieira che mette in difficoltà Christensen che devia in calcio d’angolo. Sulla sua battuta la sfera torna al numero 4 che ci riprova: questa volta il portiere granata blocca in presa.

27′ Cooling break all’Arechi. La Sampdoria si è leggermente spaventata dopo l’occasione della Salernitana con Soriano, ma sta interpretando al meglio la gara rimanendo alta e provando a trovare soluzioni. Marino chiede di gestire la sfera con maggiore velocità.

24′ Contatto tra Yepes e Soriano in area di rigore: proteste dei campani ma il centrocampista blucerchiato ha preso prima la palla, non è calcio di rigore. Però che rischio per la Samp.

22′ Colpo di testa da corner di Cerri, blocca Ghidotti.

21′ Parata di Ghidotti su Soriano! Il portiere si distende con la mano destra e manda in corner il tentativo rasoterra e ben indirizzato dell’ex blucerchiato. Intervento importantissimo.

20′ Bella palla di Depaoli che scodella in avanti per Sibilli. L’ex Bari controlla, si accentra e calcia vedendosi deviato il suo tiro ma la bandierina si alza: era fuorigioco.

16′ Occasione Samp! Meulensteen ci prova da fuori sull’appoggio di Sibilli: respinge il portiere locale, Coda non arriva ad impattare il tap-in.

15′ Si sta vedendo poco gioco pulito in questo primo spezzone di partita. La Samp appare comunque ben messa in campo, con l’obiettivo fondamentale di non farsi prendere dalla paura.

12′ Situazione infiammata già dopo soli dodici minuti: Vieira copre palla, arrivano due giocatori della Salernitana e nell’impatto con Ghiglione si prende un colpo in faccia sbattendo sul ginocchio dell’ex Genoa. Situazione involontaria, Doveri dà rimessa laterale.

10′ Botta alla testa per Vieira che viene soccorso dallo staff medico blucerchiato.

8′ Sibilli tenta il tiro dalla lunga distanza e impegna Christensen che si fa trovare pronto e blocca in due tempi. Yepes in precedenza ha commesso un fallo abbastanza duro a centrocampo: Doveri lo grazia, nessun provvedimento disciplinare.

7′ Amatucci tenta il cross in mezzo che però si spegne alto sopra la traversa.

5′ Clima molto caldo a Salerno con Doveri che chiede di far fare un annuncio allo speaker per calmare il pubblico locale, che sta disturbando il gioco con l’utilizzo di laser.

2′ Salernitana che parte forte cercando di pressare forte i portatori di palla blucerchiati. Spinge l’Arechi che crede nella rimonta, la Samp deve rimanere lucida. Presente anche una buona rappresentanza i tifosi della Samp.

Si parte all’Arechi! Iniziano i novanta minuti più delicati della stagione della Sampdoria.

20:32: entrano in campo le due squadre, c’è quindi qualche minuto di ritardo.

Primo tempo

Le formazioni:

Salernitana: Christensen; Ruggeri, G. Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza; Soriano, Raimondo; Cerri.

A disposizione: Sepe, Gentile, Tongya, Simy, Bronn, Njoh, Reine-Adelaide, Guasone, Verde, Jaroszynski, Tello, Girelli.

Allenatore: Marino.

Sampdoria: Ghidotti; Riccio, A. Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulentseen, Vieira, Venuti; Coda, Sibili.

A disposizione: Chiorra, Curto, Bellemo, Ricci, Akinsanmiro, Oudin, Bereszynski, Malanca, Ioannou, Benedetti, Sekulov, Abiuso.

Allenatore: Evani.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Assistenti: Peretti di Verona e Colarossi di Roma 2.

Quarto uomo: Mariani Aprilia.

VAR: Marini Roma 1.

AVAR: Meraviglia Pistoia.

Salerno. È la partita più delicata dell’anno per la Sampdoria che, dopo la possibilità di giocare il playout, deve ora difendere il vantaggio ottenuto nella buona prestazione di settimana scorsa al Ferraris con il 2-0 firmato Sibilli e Curto. La Salernitana gioca davanti al proprio pubblico e, per la miglior posizione di classifica in regular season, sarebbe salva anche solo con il pareggio nel risultato complessivo (recuperando quindi i due gol di svantaggio). La Samp, dal canto suo, ha due risultati su tre e deve avere la consapevolezza che un gol potrebbe avvicinarla sensibilmente al traguardo. All’Arechi novanta minuti tutti da vivere che decideranno le sorti di un’intera stagione.