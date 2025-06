Playout di ritorno rinviato, la comunicazione ufficiale della Lega B

Genova. La comunicazione ufficiale del rinvio del ritorno dei playout è arrivata nella mattinata di martedì 17 giugno.

Il presidente della Lega Nazionale Professionisti B ha preso atto dell’istanza pervenuta dalla Salernitana il 16 giugno 2025, della documentazione medico-sanitaria fornita dalle strutture ospedaliere che hanno accolto giocatori e staff dei granata, con i sintomi da intossicazione alimentare, ma anche della querela inviata alla procura presso il tribunale di Genova e ha deciso di andare incontro alla Salernitana rinviando di due giorni la gara di ritorno dei playout.

Salernitana-Sampdoria si giocherà domenica 22 giugno alle 20:30 invece che venerdì.

La Salernitana comunicherà a breve informazioni e chiarimenti sui biglietti.

L’antefatto

Secondo quanto ricostruito dalla struttura di igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl 3, il riso alla cantonese che avrebbe provocato l’intossicazione sarebbe stato conservato per ore in contenitori non isotermici sul pullman della squadra, condizione ideale per la proliferazione dei batteri. A farne le spese ben 21 tesserati, tra calciatori e membri dello staff, nella notte dopo la gara di andata.

I tecnici hanno ricostruito a ritroso il percorso del cibo ingerito dai granata dopo la gara persa 2-0 al Ferraris, episodio che ha costretto a un maxi ricovero in ospedale al ritorno a Salerno con tanto di trasporto a bordo di ambulanze.