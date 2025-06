Peste suina africana, il bollettino: salgono a 1.118 i casi di cinghiali positivi in Liguria

Genova. Sale a 1.904 casi il totale dei positivi tra i cinghiali contagiati dalla peste suina africana. Crescono a 1.118 in Liguria, salgono a 786 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Piemonte sono state osservate due nuove positività tra i cinghiali, entrambe in provincia di Alessandria: una a Grognardo (26 in totale), una a Morbello (36). Il totale in regione sale a 786 casi.

Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.

In Liguria sono state riscontrate sette nuove positività, tutte in provincia di Savona, tre ad Albisola Superiore (dieci in totale), quattro a Savona (undici). Il totale in regione sale a 1.118 casi.

Rimangono 186 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività al virus.