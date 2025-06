Pestaggi e peculato: indagati 15 agenti del reparto sicurezza urbana della polizia locale

Genova. Sono 15 gli agenti del reparto sicurezza urbana della polizia locale indagati a vario titolo per lesioni, peculato e falso ideologico nell’ambito di uno dei due filoni di inchiesta che ha portato questa mattina agenti della Squadra Mobile e Nucleo di Polizia giudiziaria della guardia di finanza a perquisire gli uffici comunali al Matitone.

L’indagine è coordinata dalla pm Sabrina Monteverde. Nelle carte dell’inchiesta anche alcune chat tra gli agenti il cui contenuto sarebbe stato allegato a un esposto fatto arrivare in Procura da altri agenti della locale.

Tre le giovani vittime di altrettanti pestaggi, di cui due lievi (tre e cinque giorni di prognosi) e uno più grave (21 giorni di prognosi), ai danni di altrettanti giovani stranieri portati negli uffici del reparto per le perquisizioni. Tra questi uno era minorenne. Oltre ai pestaggi, alcuni dei quindici indagati sono accusati di due episodi di peculato.

In un caso alcuni agenti si sarebbero appropriati di 1200 euro trovati durante l’accesso a un appartamento occupato abusivamente avvenuto il 25 giugno 2024, in un altro caso, il 5 ottobre sempre del 2024 un agente avrebbe preso una modestissima quantità di cannabis, pari 0,26 grammi a un giovane pusher per impossessarsene anziché sequestrarla.

Nel corso delle perquisizione i poliziotti della squadra mobile hanno trovato nell’armadietto di uno degli indagati anche un manganello di tipo ‘tonfa’, in uso solo ad alcuni reparti specializzati della polizia di Stato, ma non alla polizia locale.