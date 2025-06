Pesca Sportiva, Liguria tra le sei regioni a richiedere al governo l’immissione della trota fario

Genova. “La lettera inviata al ministero dell’Ambiente da parte di sei Regioni italiane, tra cui la Liguria, è un passo necessario e condivisibile per salvaguardare una pratica che rappresenta un elemento identitario delle nostre vallate e un presidio fondamentale per la pesca sportiva e il turismo outdoor”.

Lo dichiara il consigliere regionale delegato alla Pesca sportiva Alessio Piana, commentando l’iniziativa firmata da Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto per chiedere al Governo il riconoscimento della trota fario come specie autoctona nei corsi d’acqua di montagna.

“La mancata inclusione della trota fario tra le specie riconosciute come autoctone – prosegue Piana – comprometterebbe la possibilità di proseguire con le immissioni, bloccando di fatto un’attività che coinvolge migliaia di appassionati e ha ricadute dirette sull’economia locale, soprattutto nelle aree interne. Per questo la Regione Liguria, già a inizio maggio, ha deliberato l’autorizzazione delle immissioni di trote nei corsi d’acqua, nel pieno rispetto delle regole previste dalla carta ittica regionale, in attesa del provvedimento ministeriale definitivo. L’obiettivo è costruire una normativa nazionale che sia equilibrata, sostenibile e rispettosa delle realtà locali, delle loro competenze e delle tradizioni legate alla pesca”.