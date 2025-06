Perquisizioni negli uffici del Matitone: indagati l’ex assessore Gambino e il comandante della Locale Giurato

Genova. Perquisizioni in corso questa mattina da parte della squadra mobile negli uffici del Comune di Genova al Matitone.

Ad essere perquisiti i piani 21 e 23 dell’edificio e in particolare gli uffici del comandante della polizia locale Gianluca Giurato e dell’ex assessore alla polizia locale e alla protezione civile Sergio Gambino, oggi consigliere comunale per Fratelli d’Italia, che risultano fra gli indagati: il primo per rivelazione di segreto d’ufficio, il secondo per corruzione. Gambino ha già nominato come legale l’avvocata Rachele De Stefanis.

Le perquisizioni della squadra mobile, secondo quanto appreso, avvengono su delega della Procura, nell’ambito di un doppio filone di inchiesta: il primo procedimento riguarda i reati di falsità ideologica in verbali e atti destinati alla Autorità Giudiziaria e di lesioni aggravate che si ritengono commessi in occasione dell’accompagnamento presso gli uffici di Polizia Locale di persone controllate o arrestate, nonché di peculato di somme di denaro di un modesto quantitativo di droga leggera che allo stato si ritengono essere stati sottratti in occasione di perquisizioni e controlli, contestati ad alcuni operatori della polizia locale di Genova appartenenti al reparto Sicurezza Urbana.

Per Gambino la stessa ipotesi di reato di Toti: quattro imprenditori coinvolti

Il secondo procedimento riguarda episodi di asservimento (suscettibili comunque di ulteriori accertamenti) delle proprie funzioni (articolo 318 del codice penale, la cosiddetta corruzione nell’esercizio della funzione) da parte dell’ex assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, Protezione civile, Mobilità e Trasporti del Comune di Genova, in favore di quattro imprenditori, con riferimento alla trattazione di pratiche amministrative inerenti i settori dei pubblici spettacoli, della viabilità, del trasporto pubblico nonché nell’affidamento di contratti pubblici relativi all’assistenza residenziale e accoglienza di persone appartenenti a categorie socialmente vulnerabili, in particolare migranti, e tra questi i minori stranieri non accompagnati, a fronte della corresponsione (o relativa promessa) di denaro, utilità varie, nonché di un sostegno elettorale.

Giurato indagato per aver diffuso il ‘dossier’ su Silvia Salis

Infine l’inchiesta riguarda presunte indebite rivelazioni di segreti di ufficio: Gambino e Giurato, secondo l’ipotesi investigativa avrebbero diffuso notizie, verbali e documenti relativi all’incidente stradale avuto un anno fa dalla candidata sindaca del centrosinistra Silvia Salis.

Le operazioni, ancora in corso, che riguardano, quanto al secondo procedimento, anche l’acquisizione di documentazione presso gli uffici del comune di Genova, dell’Azienda Sanitaria ligure, dell’Azienda Municipalizzata Trasporti e della Prefettura sono state delegate agli investigatori della Polizia di Stato e a militari della sezione di Polizia Giudiziaria di questa Procura – aliquota Guardia di Finanza – per gli ambiti di propria competenza.