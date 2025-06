Bus Amt perde gasolio in strada per 2 chilometri, feriti due scooteristi a San Fruttuoso

Genova. Una striscia di gasolio lunga più di 2 chilometri, pericolosissima per qualunque mezzo a due ruote. È successo nel tardo pomeriggio di oggi tra San Martino e San Fruttuoso: a causare la perdita un bus dell’Amt in servizio sulla linea 48, fermato in piazza Martinez prima di creare ulteriori problemi.

Il carburante sparso sull’asfalto ha fatto cadere due scooteristi nell’arco di pochi minuti all’incrocio tra via Torti e via Manuzio. Le persone coinvolte, un uomo e una donna, hanno riportato ferite lacero-contuse alle gambe e alle braccia.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Squadra Emergenze che hanno portato entrambi i feriti all’ospedale San Martino in codice verde.

Presenti lungo il tragitto effettuato dal bus, partito proprio dal pronto soccorso del San Martino, diversi agenti della polizia locale per rallentare e dirigere il traffico, in attesa di bonificare la carreggiata. Per fortuna buona parte del percorso è riservato ai mezzi pubblici, ma sono comunque presenti diversi incroci.

Il personale Amt è intervenuto con la cosiddetta vacca, un carro attrezzi speciale in grado di trainare l’autobus guasto fino all’officina.