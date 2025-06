Pegli, tre gattini abbandonati nella spazzatura: terzo episodio in pochi mesi

Genova. “Non so cosa stia succedendo a Pegli, ma gli abbandoni di animali non sono mai stati così frequenti e ravvicinati”.

A parlare è Monita De Ambrosi, una delle volontarie che gestiscono la colonia felina della Fascia di rispetto di Pra’, che nei giorni scorsi ha recuperato da un cassonetto della spazzatura tre gattini.

“Erano in una scatola vicino al cassonetto sulle alture di Pegli – spiega De Ambrosi – mi hanno chiamato e li abbiamo accolti nell’oasi. Non è la prima volta che succede: un mese e mezzo fa ne ho trovati altri quattro, sempre piccolissimi e sempre in una scatola, nei pressi di casa mia. Io abito proprio sulle alture di Pegli, e ho il sospetto che li abbiano lasciati apposta per farmeli trovare, sapendo che sono una volontaria”.

I gattini trovati qualche giorno fa sono molto piccoli, hanno appena due mesi, e De Ambrosi ha già segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine e alle guardie zoofile. L’obiettivo è, ovviamente, capire chi li abbia abbandonati, ma per la volontaria in generale, a Pegli, si stanno verificando troppi episodi di questo genere. È il caso di una gatta adulta rinvenuta sempre a Pegli, chiusa in un trasportino, qualche giorno fa. Priva di microchip, evidentemente abituata a stare in casa, è stata portata da un veterinario e da lì al Monte Contessa.

I gattini sono tre maschi, e verranno affidati solo a Genova previo controllo conoscitivo. Chi fosse interessato ad adottarli può contattare l’associazione Lady e gli altri. De Ambrosi spera possano trovare casa il prima possibile, ma chiude con una nota amara: “ È inaccettabile che avvengano così tanti episodi questo genere, c hiediamo maggiore attenzione e controlli mirati”.