Pastorino (Lista Orlando): “Interrogazioni bloccate da settimane, il Consiglio regionale è paralizzato”

Genova. “Siamo arrivati all’assurdo: nemmeno la prossima settimana si terrà il Consiglio regionale di sindacato ispettivo. E nonostante le rassicurazioni ricevute in ufficio di presidenza, non arriveranno nemmeno le risposte scritte alle interrogazioni già depositate. Un vuoto istituzionale sempre più grave che di fatto impedisce il dibattito e svuota di senso il ruolo stesso dell’assemblea legislativa”. Lo dichiara Gianni Pastorino, capogruppo della Lista Orlando e rappresentante di Linea Condivisa.

“Tutto parte da una lunga serie di rinvii che hanno caratterizzato le ultime settimane in consiglio regionale. Già per la seduta prevista martedì scorso, erano state avanzate richieste formali per discutere temi di stringente attualità: dalla crisi dell’ospedale Galliera alla situazione dell’elisoccorso ligure, passando per la chiusura dell’elisuperficie del Gaslini”, prosegue Pastorino.

“Ma ancora una volta – continua – tutto è stato rimandato. Avevo inoltre presentato una mozione per impegnare la Regione Liguria a prendere le distanze dal governo israeliano per le gravi violazioni del diritto internazionale a Gaza. La mia richiesta di discuterla in aula è stata bloccata con motivazioni formali. Mi è stato detto che avrei dovuto dichiarare l’urgenza in ufficio di presidenza. Lo farò. Ma intanto la discussione viene posticipata ancora una volta”.

“Questa strategia del rinvio sistematico, del silenzio e dell’ostruzionismo mascherato da burocrazia sta diventando la regola – attacca il consigliere -. Ed è una regola pericolosa, perché impedisce alla democrazia di funzionare. Anche le interrogazioni già previste in calendario, tra cui quella sulla crisi del personale e delle forniture al Galliera e quelle sul sistema dell’elisoccorso, non verranno discusse, né avranno una risposta per iscritto nei tempi previsti. Non si può continuare così. Dietro ogni interrogazione ci sono problemi reali: servizi sanitari che rischiano di crollare, personale allo stremo, cittadini che chiedono risposte. Svuotare il Consiglio di strumenti ispettivi e di controllo significa tradire il nostro mandato. Non è polemica: è rispetto per il ruolo che ricopro e per le persone che rappresento”, conclude Pastorino.