Centro storico, la “passeggiata rumorosa” contro la turistificazione: il giro nei vicoli armati di trolley

Genova. “Domenica 15 Giugno cammineremo insieme per le vie della nostra città, in una passeggiata rumorosa per far sentire le tante voci che si oppongono e propongono alternative all’estrattivismo turistico che minaccia sempre di più le regioni del Sud Europa”.

Questo è il comunicato stampa diffuso oggi sui social dagli antagonisti dell’Aut Aut che hanno aderito alla giornata di mobilitazione internazionale lanciata dalla Rete SET, Sud Europa contro la Turistificazione.

La manifestazione prevede quindi una passeggiata collettiva nelle vie del centro storico “armati” di trolley “per fare più rumore possibile”: “Anche a Genova, opponiamoci insieme all’industria dell’Air BnB e al turismo da crociera, alla capitalizzazione omologante dei nostri quartieri e alle grandi opere inutili”. L’appuntamento è domenica 15 giugno alle ore 11 in piazza Santa Fede.