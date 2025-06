Ha le doglie in mezzo alla strada, giovane soccorsa e portata al Gaslini

Genova. Tutto bene quel che finisce bene: una ragazza di 23 anni, incinta al nono mese, è stata soccorsa per strada e trasportata in ospedale al Gaslini di Genova dove ha dato alla luce il suo bambino. Mamma e piccolo stanno bene.

L’inizio del travaglio, però, è stato rocambolesco. La giovane, alla 39esima settimana, ha iniziato ad avere contrazioni ravvicinate mentre si trovava per strada, in via Cinque Maggio, tra Sturla e Quarto.

Ha subito chiamato il 118 ma il timore era che la creatura che aveva in grembo non potesse aspettare l’arrivo dei soccorsi per venire al mondo.

La centrale operativa ha inviato immediatamente un’ambulanza della Croce Gialla e l’automedica Golf 6, in caso fosse stato necessario procedere con il parto d’emergenza.

La 23enne è stata fatta salire sul mezzo ed è riuscita comunque ad arrivare al vicino ospedale Gaslini, dove il parto è avvenuto in totale sicurezza.