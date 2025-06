Parità di genere, undici istituti scolastici realizzeranno progetti dedicati grazie al bando della Regione

Liguria. Undici istituti scolastici superiori della Liguria realizzeranno progetti dedicati alla promozione della parità di genere grazie all’avviso pubblico “Pari Opportunità a Scuola 2025”, il nuovo bando finanziato da Regione Liguria con uno stanziamento complessivo di 180 mila euro ad Aliseo, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento. L’iniziativa, rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado, punta a sensibilizzare le nuove generazioni sull’uguaglianza di genere, la valorizzazione delle differenze, la prevenzione della violenza – anche economica – e l’educazione affettiva.

“Siamo molto soddisfatti della risposta delle scuole liguri a questo primo bando interamente dedicato al tema delle pari opportunità – dichiara l’assessore regionale alla Scuola e alle Pari Opportunità Simona Ferro – i progetti presentati dimostrano grande attenzione e sensibilità verso aspetti fondamentali per la crescita civile e relazionale dei nostri ragazzi. Le proposte degli istituti vincitori affrontano tematiche trasversali: dal superamento degli stereotipi di genere, ancora radicati nei percorsi formativi e professionali, all’educazione affettiva e al consenso, dalla valorizzazione delle figure femminili in ambito tecnico-scientifico al corretto uso dei social e del web. In linea con la nomina della Liguria a Regione Europea dello Sport 2025, alcune attività valorizzeranno anche il ruolo dello sport come strumento di inclusione e parità. A tutte le scuole partecipanti va il nostro ringraziamento per l’impegno e la qualità degli elaborati”.

Tra le undici scuole risultate vincitrici dell’avviso pubblico figurano otto istituti genovesi: l’Iis Italo Calvino, l’Ipsis Gaslini Meucci, l’Istituto Comprensivo San Teodoro, l’Istituto Comprensivo Cornigliano, il Liceo Piero Gobetti, l’Ipssia A. Odero, l’Istituto Champagnat e l’Istituto Comprensivo di Serra Riccò e Sant’Olcese. A questi si aggiungono l’Iis Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona, il Cpia Alberto Manzi di La Spezia e l’Istituto Superiore Parentucelli-Arzelà di Sarzana.

Il bando prevede un contributo massimo di 20 mila euro per ciascun progetto, che può coinvolgere anche più classi dello stesso istituto. Nel caso in cui uno o più istituti rinuncino al finanziamento, Aliseo provvederà a scorrere la graduatoria assegnando le risorse residue ai primi progetti ammessi, ma non finanziabili, presentati da altre quattro scuole della Liguria, così da garantire il pieno utilizzo dei fondi disponibili. Le graduatorie complete sono disponibili sul sito di Aliseo, nella sezione dedicata al bando. Le scuole ammesse saranno contattate nei prossimi giorni per l’avvio delle attività. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.aliseo.liguria.it.