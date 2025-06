Pallanuoto, Tommaso Negri rinnova con la Pro Recco

Recco. Tommaso Negri rinnova con la Pro Recco. Il portiere classe 1986 continuerà a difendere i pali biancocelesti fino al 2026, prolungando così la storia iniziata nel 2020 (dopo la stagione 2002/2003) e costellata di vittorie, passione e appartenenza.

“È un grande onore poter prolungare la mia carriera a Recco. Negli ultimi anni si è costruito qualcosa di importante, non solo a livello di successi ma soprattutto come gruppo. Lo abbiamo dimostrato nell’ultima estate turbolenta, quando si è visto quanto siamo uniti e quanto teniamo ai colori biancocelesti e alla società. Abbiamo deciso di andare avanti con entusiasmo, un grande plauso va al presidente Felugo e alle nuove famiglie proprietarie: hanno messo le basi e ci hanno dato la spinta per questa incredibile stagione. Ho accettato di rinnovare perché voglio continuare a dare il mio contributo in acqua ogni volta che mister Sukno lo riterrà necessario, ma anche per trasmettere ai tanti nuovi arrivati cosa significhi appartenere alla famiglia Pro Recco e difendere questa calottina, tanto bella quanto pesante. Alle nostre spalle c’è una città che ci spinge verso il successo e come ogni anno, da settembre, il Club punterà a vincere tutte le competizioni a cui prenderà parte”.

La nuova stagione si aprirà con un ritorno attesissimo: quello in Champions League. “Giocare l’Euro Cup è stato bello, soprattutto perché inaspettato dopo i mesi di incertezza che abbiamo vissuto. Ma quella è stata una parentesi: la Champions è il palcoscenico naturale della Pro Recco. Da settembre lavoreremo per tornare a Malta e provare a detronizzare il Ferencvaros, che da due stagioni alza il trofeo. Credo che non sia solo un nostro desiderio: tutti gli appassionati non vedono l’ora di rivedere i colori biancocelesti nella competizione più importante”.

La stagione appena conclusa si è chiusa con un Triplete che ha un sapore particolare. “La vittoria in Coppa Italia è stata fantastica, una gioia immensa, anche perché è arrivata a Napoli, città a cui sono legato, in una piscina storica. Ci ha ripagato dei sacrifici fatti in avvio di stagione: nulla era scontato e quella coppa è stata il primo tassello verso il finale straordinario di maggio. Lo Scudetto, conquistato con fatica, e bisogna rendere merito al Brescia per questo, ci ha dimostrato quanto sappiamo soffrire. Probabilmente l’estate ci ha forgiati anche sotto questo aspetto. E infine l’Euro Cup, rivincerla dieci anni dopo il successo con il Posillipo, a Sori, davanti ai nostri tifosi – anche se non a Punta Sant’Anna – è stato emozionante. Il coronamento perfetto di una stagione indimenticabile: una gioia sportiva e non solo».

Con l’addio di Marco Del Lungo, Negri si appresta a condividere il ruolo con un nuovo compagno tra i pali: “Non ho la presunzione di dare consigli tecnici al portiere di caratura internazionale che lo sostituirà, ma come un fratello maggiore posso dire che è fondamentale impegnarsi ogni giorno e procedere passo dopo passo, senza strafare. Con le nuove regole, il portiere sarà sempre più protagonista: ci sono più tiri e ormai gli allenatori lo considerano un giocatore di movimento, con cambi frequenti durante la partita”.