Pallanuoto, Lukas Durik rinnova con la Pro Recco fino al 2026

Recco. La Pro Recco ha annunciato il rinnovo del contratto di Lukas Durik fino al 2026. Il centroboa slovacco, 32 anni, è arrivato in Liguria ad ottobre e si è reso protagonista di un’ottima stagione impreziosita da 34 gol.

“Il primo anno a Recco è stato indescrivibile – afferma Durik -. Ogni singola persona del Club mi ha preso subito sotto la propria ala, trattando me e la mia famiglia come se facessimo parte della loro famiglia fin dall’inizio. Far parte della Pro Recco non significa solo giocare e vincere, ma anche esserci l’uno per l’altro fuori dalla piscina. Quest’anno abbiamo raggiunto traguardi importanti e sono così grato alla società e ai miei compagni che le parole non bastano a esprimere quello che provo. L’auspicio per la prossima stagione è di ripeterci. La Pro Recco è il miglior club del mondo e lo senti davvero quando ci sei dentro: è qualcosa di incredibile”.