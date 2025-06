Pallanuoto, la Pro Recco saluta Jack Larsen

Recco. La Pro Recco saluta Jack Larsen: il difensore statunitense, arrivato nella seconda parte di stagione dall’Università della California di Los Angeles, non farà parte del roster 2025/2026.

Classe 2001, Larsen ha dato il suo contributo in tutte e tre le competizioni vinte dal club biancoceleste.

“Sono immensamente grato per il periodo trascorso alla Pro Recco. A tutti i livelli – dai proprietari agli allenatori, dallo staff fino ai tifosi – sono stato trattato come parte di una famiglia fin dal primo giorno. In questi mesi ho costruito rapporti che dureranno tutta la vita, avendo l’opportunità di fare parte di una stagione vincente. Vivendola da vicino, posso dire che la Pro Recco è davvero un’eccellenza in ogni suo aspetto e sono certo che le lezioni apprese saranno preziose per il resto della mia carriera”.

A Jack va il ringraziamento da parte di tutta la società e il più grande in bocca al lupo per il suo futuro sportivo e personale.