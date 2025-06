Palazzo Ducale, doppio appuntamento su Gaza e Palestina: spettacolo e film

Genova. Da quando è scoppiata la guerra su Gaza, come è cambiata la vita dei palestinesi? Lunedì 7 luglio è in programma, a partire dalle 20 nella Sala del Maggior Consiglio, lo spettacolo Gaza ora – Ritratti da Hossam, ascolto collettivo delle lettere di Hossam al-Madhoun, attore e produttore teatrale, che sta vivendo la distruzione della propria casa e testimoniando il dramma della sua famiglia e dei suoi amici.

Le sue parole saranno lette a titolo volontario da attori, attrici e voci rappresentative della società civile: Elena Arvigo, Enrico Bonavera, Francesca Bracchino, Eva Cambiale, Elena Dragonetti, Davide Livermore, Carlo Orlando, Nicola Pannelli, Iante Roach e Saleh Zaghloul. Lo spettacolo è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Nell’occasione sarà allestita una raccolta fondi grazie ad Emergency, destinata al loro ospedale a Gaza.

La serata proseguirà alle ore 21.30 nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale con la proiezione del film No Other Land, Premio Oscar per il Miglior Documentario, nell’ambito di Circuito al Ducale, la rassegna di cinema all’aperto organizzata da Circuito Cinema in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura. Per maggiore info sul documentario: https://circuitocinemagenova.com

Hossam al-Madhoun è un attore e produttore teatrale della Striscia di Gaza, dove ha co-fondato la compagnia Theatre for Everybody insieme a Jamal al-Rozzi nel 1997. In seguito ai primi bombardamenti israeliani a inizio ottobre 2023, Hossam è stato costretto ad andarsene da Gaza City e continuare a vagare nella Striscia insieme alla famiglia, alla ricerca di un improbabile luogo sicuro. Poco prima di quel momento, l’attore palestinese ha iniziato a scrivere al suo amico e collega Jonathan Chadwick della compagnia Az Theatre, offrendogli la sua straordinaria testimonianza. Nelle lettere Hossam racconta il suo presente: l’assedio senza luce, acqua, elettricità, internet e le strategie attuate per sopravvivere, occupandosi anche dell’anziana madre di ottantatré anni, della moglie, dei parenti e dell’unica figlia che si era appena trasferita a Beirut, per studiare diritto internazionale, separata dai genitori e spesso priva di loro notizie senza aver modo di tornare a Gaza.

Gaza Ora – Ritratti da Hossam è una storia di incontri dove l’autore racconta invece le vicende delle persone che ha incrociato sul suo cammino da ottobre 2023 in poi in diverse località della Striscia. In queste lettere Hossam dà voce all’assurda quotidianità che si vive durante questa catastrofe: le lettere selezionate per Gaza Ora – Ritratti da Hossam immergono il pubblico in ritratti suggestivi dove si incontrano un accorto analista politico di nove anni, una fornaia improvvisata, un superstite di torture inimmaginabili nelle carceri israeliane, un ragazzino che sopravvive vendendo alla gente il loro riflesso, nel frammento di uno specchio, e un coro di bambini che imbarazzano i genitori con domande metafisiche.

​ I racconti di Hossam al-Madhoun rivelano come la vita quotidiana, la ricerca della dignità e dell’amore persistono irriducibili nell’inferno in cui Gaza è stata costretta a trasformarsi. Oltre ai suoi testi, verranno inoltre interpretate alcune lettere scritte dai bambini della Striscia di Gaza, per gentile concessione del Palestine Trauma Centre.

Jonathan Chadwick, il primo destinatario delle lettere, e l’attrice Ruth Lass hanno raccolto, edito e reso pubbliche le lettere di Hossam, organizzando a Londra i primi ascolti collettivi (“Messages from Gaza Now”), esperienza che, in seguito, ha attraversato tutto il mondo.

L’evento è arrivato poi anche in Italia, grazie all’iniziativa dell’attrice Iante Roach, con la tournée di letture GAZA ORA – Messages from a dear friend, in scena a Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze, Genova, Siena, Rimini, Ponte-in-Valtellina, Rispescia e al Festival delle Migrazioni di Torino. Gaza Ora – Ritratti da Hossam è l’ultima versione del progetto, rappresentato a Londra nel dicembre 2025, in scena per la prima volta in Italia il 26 gennaio presso il Teatro Bellarte di Torino.

Nella precedente Tournée GAZA ORA – Messages from a dear friend hanno letto i testi personalità come Laura Morante, Lino Musella, Elio Germano, Dalal Suleiman, Fausto Paravidino, Tomaso Montanari (Rettore dell’Università per Stranieri di Siena), Manuela Mandracchia, Patrick Zaki, Padre Bernardo Gianni (abate di San Miniato al Monte), Elena Arvigo, Valentina Bellè, Lucia Calamaro, Sergio Ariotti (direttore artistico del Festival delle Colline Torinesi – Torino Creazione Contemporanea) Valentina Carnelutti, Micaela Casalboni, Lella Costa, Maddalena Crippa, Anna Della Rosa, Federica Fracassi, Marisa Laurito, Tamar Levi (Laboratorio Ebraico Antirazzista), Leonardo Maltese, Gianmarco Saurino, Greta Scarano, Jasmine Trinca e Simone Schinocca (direttore artistico di Tedacà).

In tutta Italia c’è stata una partecipazione trasversale di interpreti noti del cinema e del teatro, ma anche di attori meno conosciuti al grande pubblico, di artisti e personalità del mondo civile.

Gaza Ora – Ritratti da Hossam è un progetto della compagnia teatrale Az Theatre di Londra in coproduzione con Tedacà, con un adattamento ideato e curato da Jonathan Chadwick e Iante Roach.

Progetto: Az Theatre in coproduzione con Tedacà.

Testi: Hossam al-Madhoun, in collaborazione con Theatre for Everybody.

Adattamento scenico: Jonathan Chadwick.

Direzione creativa: Iante Roach.

Traduzioni in italiano: Fabrizia Baldissera, Giovanni Bienne, Malina De Carlo, Omar Elerian, Victoria Fiore, Umberto Mazzei, Tommaso Nelli, Yasmina Moussaid, Isabella Prigione, Orsola Privitera, Fulvia Zeuli, Giuliana Zeuli.

Editing dei testi originali inglesi: Jonathan Chadwick e Ruth Lass.

Editing dei testi italiani: Fabrizia Baldissera, Tommaso Nelli, Iante Roach.