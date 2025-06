Danza e luce: sabato a Palazzo Ducale arriva “Rollers” di Sissi e Jacopo Benassi

Genova. Appuntamento questo sabato 14 giugno alle 19 a Palazzo Ducale per la performance Rollers, di Sissi e Jacopo Benassi.

Si tratta di uno degli eventi legati alla residenza dell’artista spezzino al Ducale, che durerà per tutto il mese di giugno in preparazione della mostra “Libero!” che inizierà il 12 luglio nella Loggia degli Abati.

Rollers è un’opera collaborativa in cui si intrecciano due diversi modi di indagare il corpo umano. Un’azione in cui il corpo attraversa lo spazio con battiti, rumore e lampi di luce. Sissi disegna lo spazio di un club attraverso una danza ipnotica, illuminata unicamente dai flash diretti di Jacopo Benassi. Le ruote dei suoi pattini segnano il ritmo dell’azione.

Rollers è un cuore pulsante, è la meccanica di una “macchina” che tuona il proprio rumore, cercando, con un colpo secco di luce, un’immagine lontana dall’ossessione contemporanea per la perfezione. Il pubblico, alieno e coinvolto in una tribù metropolitana, è spettatore di una scena di caccia moderna, dove il cacciatore insegue la sua preda provocatoria, che lo cerca e al tempo stesso gli sfugge. E lui la congela, in una posa imprevedibile, rubata nel buio.

Residenza Jacopo Benassi Libero!

Durante il mese di giugno, l’artista Jacopo Benassi realizzerà un’opera fotografica inedita, trasformando Palazzo Ducale in uno studio aperto al pubblico e attivato da incontri, workshop e performance. La residenza si concluderà con la mostra Jacopo Benassi Libero! nella Loggia degli Abati, dal 12 luglio 2025.

Il progetto è ideato e curato da Associazione BLU – Breeding and Learning Unit di Genova, con la collaborazione di Fondazione Palazzo Ducale, Museo di Arte Contemporanea Villa Croce e NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.

I prossimi appuntamenti

sabato 14 giugno ore 19, Sala Liguria

Performance “ROLLERS” di Sissi e Jacopo Benassi

giovedì 19 giugno ore 17, Cortile Maggiore

Apertura atelier / residenza di Benassi e prove aperte