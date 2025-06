Galliera, altra mattinata di passione in pronto soccorso: “Ambulanze bloccate per oltre due ore”

Genova. Ancora una mattinata di passione al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove stamattina diverse ambulanze sono rimaste bloccate per più di due ore secondo le segnalazioni arrivate dalle pubbliche assistenze. Situazione che è andata poi gradualmente verso la normalità, visto che all’ora di pranzo non c’erano più mezzi in attesa.

Intorno alle 10.30 nella struttura di Carignano risultavano 19 pazienti in attesa (nessun codice rosso e due codici arancioni) e 81 in cura per un totale di oltre 100 persone. Contemporaneamente al San Martino, con una capacità maggiore, venivano gestiti 11 pazienti in attesa (zero codici rossi, due arancioni) e altri 101 in cura.

Così, complice la carenza di personale e posti letto nei reparti, diverse barelle sono rimaste bloccate ancora una volta in pronto soccorso, rendendo impossibile ai mezzi di soccorso tornare in servizio. Una situazione che si ripropone ormai da giorni, secondo le testimonianze degli operatori: anche sabato mattina il Galliera era andato in tilt, come aveva denunciato anche il consigliere del Movimento 5 Stelle Stefano Giordano.

Mentre scriviamo sono ancora 20 i pazienti in attesa al Galliera e 69 quelli in cura, al San Martino 20 in attesa e 96 in cura. La direzione del pronto soccorso, pur confermando il sovraffollamento, fa sapere che al momento non ci sono ambulanze ferme e che i pazienti sono stati inviati in gran parte dal 118, con una bassa quota di autopresentazioni.