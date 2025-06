Genova. Ospedale Galliera in forte difficoltà da venerdì sera per l’afflusso di pazienti.

Alle otto di sabato mattina il pronto soccorso era a livello rosso di affollamento, con 70 pazienti in cura e nove persone in attesa. Dei 70 pazienti in cura, ben 10 avevano un codice rosso, ed erano quindi in condizioni di estrema gravità, mentre a 40 è stato assegnato il codice arancione.

Proprio venerdì sera il consigliere regionale Stefano Giordano, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, ha effettuato un sopralluogo al Galliera confermando la situazione critica.

“Questa sera, oltre 100 pazienti al pronto soccorso. Le barelle sono esaurite – ha spiegato – Le ambulanze bloccate in coda, impossibilitate a trasferire i pazienti. Barelle accatastate come pacchi in un magazzino. Infermieri, oss e medici sono costretti a operare in condizioni critiche, in un ambiente insicuro”. La direzione sanitaria ha fatto sapere che le ambulanze sono state liberate in circa un’ora.

“Le nostre segnalazioni sono già all’attenzione della Procura – ha concluso Giordano – È tempo che si accendano i riflettori su un nodo ormai insostenibile: la sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dal D.lgs. 81/08”.