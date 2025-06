Orientamenti Summer al via, oltre 400 partecipanti al primo evento a Genova

Genova. È partita con oltre 400 partecipanti l’edizione 2025 di Orientamenti Summer, il tour estivo promosso dalla Regione Liguria per aiutare gli studenti e le famiglie nella scelta del percorso formativo più adatto dopo la scuola media e, in alcune tappe, anche dopo le superiori.

La prima giornata dell’iniziativa, che si è svolta presso l’istituto nautico di Genova, ha registrato il tutto esaurito e ha visto ragazzi e genitori affrontare a 360 gradi il tema dell’orientamento, offrendo strumenti concreti per fare scelte consapevoli e informate sul percorso da intraprendere finite le scuole medie.

“La prima tappa di Genova è stata un vero successo – spiega l’assessora alla Formazione Simona Ferro -: tantissimi ragazzi e genitori hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando quanto ci sia bisogno di momenti di orientamento concreto e di qualità. Abbiamo visto giovani attenti, curiosi e pronti a mettersi in gioco, a dimostrazione che quando si offrono strumenti utili e occasioni di confronto reale, le risposte non mancano. L’affluenza di oggi, con il tutto esaurito, conferma che la formula funziona: con Orientamenti Summer riusciamo davvero a essere al fianco dei nostri ragazzi in una fase delicata della loro vita, aiutandoli a individuare i percorsi più adatti alle loro attitudini e aspirazioni. Continueremo su questa strada con determinazione, tappa dopo tappa, raggiungendo ogni angolo della Liguria. Il nostro obiettivo è chiaro: non lasciare nessun giovane da solo nel momento della scelta per il proprio futuro. Un grande ringraziamento va anche all’Istituto Nautico di Genova, che ha messo a disposizione i suoi spazi per la prima tappa di Orientamenti Summer e ci ha ospitati in questa bellissima giornata”.

“Partiamo con un tutto esaurito che dimostra, ancora una volta, la bontà del format proposto e il grande interesse suscitato tra giovani e famiglie – aggiunge l’assessore alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola -. Orientamenti Summer, infatti, offre un quadro sulle possibilità post scuole medie completo ed efficace con l’obiettivo di consentire agli studenti la miglior scelta possibile. Questa iniziativa, totalmente gratuita per i partecipanti, è sostenuta tramite il Fondo Sociale Europeo. Attraverso una programmazione strategica e attenta alle reali esigenze dei cittadini delle risorse economiche a disposizione stiamo mettendo in campo attività, bandi e misure di successo aiutando concretamente chi studia, chi lavora o chi cerca occupazione. Sono convinto che anche l’edizione 2025 di Orientamenti Summer avrà grande successo e si confermerà tra le manifestazioni d’eccellenza della Regione Liguria”.

Orientamenti Summer, organizzato da Regione Liguria in collaborazione con Unige e Ufficio Scolastico Regionale, sarà in programma fino al 16 luglio. L’iniziativa prevede 10 tappe in tutto il territorio regionale: dopo l’incontro di oggi a Genova, il prossimo appuntamento sarà il 23 giugno a Savona, mentre il 25 giugno l’iniziativa si sposterà a Millesimo. Il 30 giugno l’evento farà tappa alla Spezia, seguito il 2 luglio da Imperia e il 3 luglio da Riccò del Golfo, nello spezzino. Il 7 luglio sarà la volta di Recco, in provincia di Genova, mentre il 9 luglio Orientamenti Summer arriverà a Campoligure. Il 14 luglio l’appuntamento si sposterà a Dolceacqua, nell’imperiese, per poi concludersi il 16 luglio con una seconda tappa genovese.

Gli incontri, tutti a partecipazione gratuita, si terranno alle ore 18, con alcuni appuntamenti anticipati alle 17 e dedicati in particolare agli studenti delle scuole superiori in fase di scelta universitaria o professionale.

Le iscrizioni sono aperte sul sito di Orientamenti: https://www.orientamenti.regione.liguria.it/.