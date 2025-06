Operazione Alto Impatto al Porto di Genova con 115 uomini: identificate oltre 6.300 persone

Controlli “Alto Impatto” al Porto di Genova: identificate oltre 6.300 persone

Genova, 30 giugno 2025 – Sabato 28 giugno, il Porto di Genova è stato teatro di un’operazione straordinaria di controllo interforze, disposta a livello centrale per innalzare il livello di sicurezza nelle aree di frontiera marittime. L’iniziativa, denominata “Alto Impatto”, ha visto la partecipazione coordinata di Polizia di Stato (con Polizia di Frontiera, Reparto Prevenzione Crimine Liguria, Polizia Stradale, Polizia Scientifica e unità cinofile), Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’operazione, diretta dal Dirigente della Polizia di Frontiera di Genova, ha avuto come obiettivi principali il contrasto all’immigrazione clandestina, al traffico di droga, al falso documentale, alla ricettazione di veicoli e ai controlli antiterrorismo. Con circa diecimila passeggeri in transito, sono stati intensificati i controlli su navi da crociera, traghetti, persone, veicoli ed esercizi commerciali nelle zone passeggeri e commerciali. Unità cinofile hanno anche bonificato il tratto pedonale di Ponte dei Mille, frequentato dai crocieristi.

I Carabinieri hanno presidiato le aree cittadine limitrofe al porto, con posti di controllo in Via Fanti d’Italia e verifiche nelle stazioni della metropolitana Principe e Flixbus. La Capitaneria di Porto ha garantito la sicurezza del traffico marittimo con una motovedetta. La Guardia di Finanza ha controllato due attività commerciali, riscontrando otto violazioni fiscali. Durante i controlli transfrontalieri, in collaborazione con l’Ufficio delle Dogane, sono stati rinvenuti 158.800 euro in uscita dal territorio comunitario, con otto persone (quattro marocchini e quattro italiani diretti a Tangeri) segnalate amministrativamente.

Complessivamente, l’operazione ha impiegato 115 operatori, identificato 6.343 persone e controllato 360 veicoli. Sono state elevate una contravvenzione al Codice della Strada e otto per violazioni fiscali, con nove persone segnalate in via amministrativa. Le autorità hanno annunciato che simili iniziative proseguiranno anche in altre zone dell’area metropolitana genovese per ripristinare la legalità e aumentare la sicurezza.