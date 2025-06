Ondata di calore, a Genova è scattato il bollino arancione: temperature fino a 35°C

Genova. Oggi, sabato 28 giugno, primo bollino arancione stagionale per Genova. È stato emesso dal Ministero della Salute che monitora le principali città italiane e coordina, insieme al Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie, il sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute.

Viste le elevate temperature previste nei mesi estivi e in considerazione dei crescenti rischi per la salute legati all’esposizione prolungata al sole durante il lavoro fisico intenso, Regione Liguria ha emanato un’ordinanza per la tutela dei lavoratori all’aperto che prestano attività nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto, in condizioni di esposizione prolungata al sole. Il provvedimento – in vigore fino al 31 agosto 2025 – dispone il divieto di svolgere attività lavorative all’aperto nelle fasce orarie più a rischio (12:30–16:00), nei giorni in cui le mappe di rischio pubblicate dal portale Worklimate segnalano livelli “ALTI” di esposizione al calore per attività fisica intensa sotto il sole.

L’avviso di Arpal e le previsioni per oggi

“Nei prossimi giorni le temperature continueranno ad aumentare anche sulla nostra regione a causa dell’effetto combinato di un poderoso anticiclone di matrice africana e venti settentrionali al suolo che, oltrepassando i rilievi appenninici, determineranno un ulteriore riscaldamento per effetto favonico. – scrive Arpal in una nota stampa – Le temperature aumenteranno sia nei valori massimi che in quelli minimi (lo zero termico domani sfiorerà i 6000 mt), ma i valori di umidità saranno bassi. Si tratterà di caldo torrido e non afoso“

Il bollettino di Arpal di oggi prevede un ulteriore consolidamento dell’anticiclone nord africano sull’Europa occidentale porta all’avvezione di una massa d’aria piuttosto calda in quota durante il fine settimana, con temperature e disagio fisiologico per caldo in deciso aumento su tutta la Liguria. Valori termici particolarmente elevati nei grandi centri urbani e nelle vallate poco ventilate specialmente tra Sabato e Domenica. Con l’inizio della nuova settimana condizioni ancora anticicloniche con caldo diffuso e persistente, in parziale attenuazione a metà settimana. Le temperature in città a Genova per la giornata di oggi saranno quindi in aumento con massime fino a 35°C.

Attivato il programma Estate Sicura del Comune di Genova

A seguito dell’emanazione, da parte del ministero della Salute, di un avviso per allerta arancione per ondate di calore per le giornate di oggi, 28 giugno, e domani, 29 giugno, si intensifica il monitoraggio da parte del Comune di Genova insieme alla Regione Liguria.

“Con la prima allerta della stagione per ondata di calore arancione abbiamo già attivato il monitoraggio degli accessi in pronto soccorso e degli interventi che si sono resi necessari per fare fronte a questa emergenza – spiega l’assessora al Welfare Cristina Lodi -. I nostri servizi sociali, assieme alla rete del terzo settore, ASL3 e Regione hanno predisposto il piano di prevenzione per tutelare i soggetti fragili della nostra città che, grazie a questo sforzo congiunto, possono contare su interventi diffusi da parte di professionisti pronti anche a fornire consigli su corretti stili di vita per alleggerire le conseguenze del clima torrido. Il monitoraggio, inoltre, ci sarà la possibilità di comprendere come implementare i servizi del piano Estate sicura, in modo da raggiungere sempre più fasce di popolazione e garantire loro un servizio a 360°”.

Il Comune di Genova partecipa con Regione Liguria, Alisa, Asl3 genovese ed enti del terzo settore, al tavolo interistituzionale, le cui attività sono raccolte in un documento di sintesi e vengono consultabili sul sito istituzionale.

Per prevenire i rischi legati al disagio fisiologico da ondate di calore, sono diramati avvisi, consigli e indicazioni in favore dei cittadini, in particolare chi è maggiormente esposto al rischio (anziani, bambini, neonati, malati cronici, persone non autosufficienti) e chi svolge un lavoro e attività fisica all’aperto.