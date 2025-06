Omicidio Nada Cella, il commercialista Bertuccio ai giudici: “Soracco mi disse che la segretaria sarebbe stata portata via”

Genova. “Quella sera, rientrando a piedi verso casa da un corso organizzato dai commercialisti Marco Soracco mi disse ‘E poi ci sarà una ‘botta’ nel mio studio. E la signorina andrà via’. E aggiunse ‘Verrà portata via’”. A parlare nel processo per l’omicidio di Nada Cella è Paolo Bertuccio, commercialista collega di Soracco. La sera a cui fa riferimento è il 23 aprile 1996, due settimane prima del delitto della giovane segretaria avvenuto proprio nello studio di Soracco.

Bertuccio chiarisce che la parola ‘signorina’ lui l’ha associata senza alcun dubbio a Nada Cella “perché in tutti gli studi di professionisti la ‘signorina’ è l’impiegata. Non poteva certo riferirsi alla praticante che avrebbe chiamato appunto praticante”.

Bertuccio chiese a Soracco perché se la segretaria voleva andarsene non poteva farlo sulle proprie gambe: “Lui non disse niente – ha spiegato – ma fece una faccia rassegnata”. E a quel punto gli chiese cosa doveva farne di quelle affermazione: “Mi rispose di farne l’uso che voleva e che tanto ‘quando succederà se ne parlerà”.

Bertuccio ha spiegato che quelle parole lo avevano lì per lì un po’ preoccupato, ma poi non ci aveva più dato peso, fino ovviamente al 6 maggio 1996. A quel punto aveva parlato con un amico avvocato che gli aveva detto di andare subito in procura. Cosa che fece: “Ma non mi so spiegare perché non dissi al pm di allora la frase completa. In quel momento ricordavo solo la parte che la segretaria sarebbe andata via, non che sarebbe stata portata via”.

Lo sfogo: “Sono stato l’unico a Chiavari a parlare in 27 anni”

Il commercialista, che oggi ha 79 anni, ha spiegato che la sua testimonianza in Procura gli ha causato anche guai professionali: “Ho perso dei clienti perché sono state messe in giro voci che io avevo detto queste cose per accaparrarmi i clienti di Soracco, cosa assolutamente non vera”. E aggiunge: “Sono stato per 27 anni l’unico chiavarese che ha detto qualcosa in zona. Mi sono sentito un po’ lo scemo del villaggio, ma non avrei potuto non parlare, non ci dormivo la notte a ricordare le cose che mi aveva detto”.

Bertuccio ha raccontato che aveva incontrato una volta Soracco dopo l’omicidio, verso la fine di maggio e gli aveva chiesto direttamente: ““Ma è quella la cosa a cui ti riferivi?”. E lui gli rispose che non se lo ricordava.

Le dichiarazioni di Bertuccio alla procura di Chiavari, proprio nelle settimane in cui Marco Soracco era il principale sospettato, ebbero delle conseguenze sulle indagini. Gli investigatori misero a Bertuccio un microfono e lo mandarono per ben due volte da Soracco per cercare di incastrarlo facendogli ripetere quelle frasi, ma senza esito. “Disse in entrambe le occasioni e con il modo imperturbabile che lo caratterizza che non ricordava di aver detto quelle cose, ma non mi ha mai accusato direttamente di dire delle bugie”.

Nell’udienza di questa mattina era attesa anche la mamma di Nada Cella, Silvana Smaniotto, che però a causa dell’età e dei problemi di salute che la affliggono non è potuta venire. L’avvocata Sabrina Franzone, che la assiste, ha presentato un certificato medico spiegando che “Lei vorrebbe venire, sono quasi 30 anni che aspetta questo processo, ma ci riserviamo di valutare entro un mese se sarà nelle condizioni di testimoniare”.

Lo zio di Nada: “Mi disse che nello studio giravano grosse buste di soldi”

A presentarsi è stato invece lo zio di Nada Cella, Saverio Pelle. E’ a lui che Nada aveva confidato problemi con il lavoro. “L’avevo incontrata a Natale ed era serena – ha spiegato oggi Pelle – ma quando la vidi a Pasqua. circa un mese prima del delitto, era molto agitata e preoccupata. Nada era molto riservata ma io riuscii a farla sfogare per capire cosa le accadeva. Mi fece giurare di non dire nulla a nessuno e poi mi disse due cose. La prima era che nello studio di Soracco giravano grosse buste di denaro. Capii che si riferiva a denaro sporco. La seconda era che il commercialista le faceva delle avances e poi la trattava male”.

A quel punto lo zio le aveva consigliato di lasciare lo studio: “Le dissi di stare zitta e di cambiare lavoro per evitare qualsiasi rischio, ma lei mi disse che il suo datore di lavoro non l’avrebbe lasciata andare”.

Per l’accusa, come scritto dalla pm Gabriella Dotto nella richiesta di rinvio a giudizio che ha portato al processo questo racconto “darebbe significato al silenzio serbato per anni da Soracco e dalla madre di lui sulla persona della Cecere: essere stato presente a una brutale aggressione e non avere avuto la forza o la capacità di intervenire, e avere paura di essere accusato di una qualche forma di complicità, appare ragione sufficiente a giustificare il silenzio”.