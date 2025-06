Nuova avventura per Alberto Gilardino: l’ex Genoa è il nuovo allenatore del Pisa

Pisa. È tornato Alberto Gilardino: l’ex Genoa è il nuovo mister del Pisa, arrivata poco fa l’ufficialità da parte del club.

Una nuova esperienza per il condottiero rossoblù del ritorno in Serie A nella stagione 2022/2023, chiamato a dicembre dalla Primavera per subentrare a Blessin e riuscito a fare emergere le qualità del gruppo per raggiungere l’obiettivo. Nella stagione successiva un buon anno in massima serie concluso all’undicesimo posto con 49 punti. Lo scorso novembre, invece, l’inizio complicato gli è costato l’esonero venendo sostituito dall’attuale mister rossoblù Patrick Vieira.

I tifosi genoani continuano ad avere un ricordo positivo del tecnico biellese, che da oggi lavorerà per la squadra nerazzurra fresca di promozione: per lui un biennale con opzione per il terzo anno.

Il comunicato:

La Società Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra ad Alberto Gilardino.

L’ex Campione del Mondo a partire dalla prossima stagione si siederà dunque sulla panchina nerazzurra dopo aver allenato in tutte le categorie professionistiche passando da Pro Vercelli, Siena e Genoa; con i rossoblù ha conquistato anche un campionato Cadetto, centrando poi la salvezza nella Massima Serie nella stagione successiva.

Il nuovo Tecnico del Pisa Sporting Club ha firmato un contratto biennale con opzione sul terzo anno.

Nei prossimi giorni sarà comunicata la composizione dello Staff Tecnico da lui guidato e la data della presentazione ufficiale alla stampa.