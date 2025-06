Nave portacontainer fermata nel porto di Genova: “Compromessi i sistemi di sicurezza”

Genova. È stata sottoposta a fermo amministrativo la nave portacontainer Pl Germany, di oltre 60mila tonnellate di stazza lorda, battente bandiera Singapore, con oltre vent’anni di servizio, gestita da una compagnia armatoriale con sede in Cina. L’unità è stata ispezionata dal team ispettivo Port State Control della Guardia costier di Genova nell’ambito dell’attività di verifica condotta sulle navi straniere che scalano il nostro porto.

“Tutti e quattro i generatori di bordo presentavano gravi deficienze, con compromissioni significative ai sistemi di sicurezza e controllo automatico”, ha dichiarato uno degli ufficiali del team ispettivo. “Una situazione che metteva a rischio l’incolumità dell’equipaggio e l’integrità della nave, rendendo inevitabile l’adozione di un provvedimento di fermo”.

La Pl Germany risultava inoltre come unità in priorità 1 nella banca dati europea Thetis, in quanto non ispezionata da oltre 15 anni per aver operato fuori dalle acque dell’Unione. Una condizione che ha motivato un controllo approfondito da parte del nucleo ispettivo specializzato della Guardia costiera di Genova.

L’ispezione ha interessato tutte le aree operative dell’unità: dal ponte di comando alla sala macchine, dagli spazi riservati all’equipaggio alle zone carico. È stata inoltre condotta un’esercitazione a bordo per verificare il livello di preparazione dell’equipaggio nella gestione delle emergenze.

La nave è stata autorizzata a riprendere la navigazione solo dopo il completamento delle riparazioni prescritte, la verifica da parte della società di classifica e una seconda ispezione con esito favorevole condotta dalla Guardia Costiera.

“Il Port State Control rappresenta uno strumento essenziale per garantire la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente marino e condizioni di lavoro adeguate per gli equipaggi – ha dichiarato il comandante del porto di Genova, l’ammiraglio Antonio Ranieri –. È fondamentale assicurare che tutte le navi che scalano i nostri porti operino nel rispetto delle normative internazionali, anche nell’interesse degli armatori che investono ed operano navi sicure”.

Nel corso del 2025, nel porto di Genova sono state fermate 7 navi su 75 ispezionate.