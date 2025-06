Musica, canti e un mare di magliette bianche in piazza De Ferrari per rompere il silenzio sul massacro a Gaza

Genova. Un “mare” di magliette bianche in Piazza De Ferrari a Genova e tanti applausi per i tanti orchestrali scesi in piazza per “La musica contro il silenzio”.

L’iniziativa nazionale, nata a Firenze, ha fatto tappa anche nel capoluogo ligure mobilitando tantissime persone che hanno scelto di portare la loro voce e ascoltare le testimonianze delle onlus, come Medici Senza Frontiere, impegnate nella striscia di Gaza. In piazza, quindi, una vera e propria orchestra e coro che ha eseguito il Dies irae, l’inno della Palestina, Lacrimosa, dedicato alle vittime palestinesi, Lascia ch’io pianga, Vois sur ton chemin e Yumma. A chiudere le note di Bella Ciao cantate dalle tante persone che hanno affollato De Ferrari indossando magliette bianche.

Una manifestazione apartitica, hanno spiegato gli organizzatori, che accoglie il supporto soltanto dalle associazioni umanitarie e nate a sostegno della causa palestinese, ma anche “una manifestazione assolutamente politica, nel senso più classico e genuino del termine.

“Si canta contro il silenzio delle nostre istituzioni, si suonerà contro il massacro che sta subendo il popolo palestinese: saremo un’unica voce per la libertà, per la giustizia e per il diritto sacrosanto di ogni popolo a resistere contro ogni forma di oppressione, sopruso e violenza”.